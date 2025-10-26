1 órája
Ez kell a lelkednek: lélegzetelállító állatfotók egy baranyai fotós keze által (GALÉRIA)
Ismét elkápráztatott bennünket fotóival Martin. A mohácsi fotós szemén keresztül elevenedik meg igazán a világ.
Laczkó Martin neve ismerős lehet olvasóinknak, hiszen a mohácsi fotós már többször szerepelt újságunk hasábjain. Ezúttal arra kértük, hogy küldje el nekünk a legjobb állatfotóit, amelyek egy borongós őszi napon mosolyt csalnak az emberek arcára, Martin pedig örömmel állt rendelkezésünkre.
Lenyűgöző állatfotók a mohácsi fotós szemszögéből
Egy vaddisznó család is horogra akadt, de borz, őz és vadkacsa is van az „étlapon”.
Lenyűgöző állatfotók egy baranyai fotós keze általFotók: Laczkó Martin
Autodidakta módon sajátítja el a fotózás csínját-bínját
Martinnal még áprilisban beszélgettünk arról, hogy mit jelent számára a fotózás.
Jelenleg a Honvédségnél teljesítek szolgálatot, emellett egyéni vállalkozóként fotózással foglalkozom. Nánási Pál mesterkurzusát elvégeztem és a többi tudást autodidakta módon szedtem magamra, és szedem a mai napig, immár egy Canon Eos R6 MarkII gépvázzal és több objektívvel. Különböző eseményeken örökítem meg a pillanatokat: esküvőkön, lakodalmakon, keresztelőkön, szerelmes párok fotózásán, városi rendezvényeken. Már készült mohácsi válogatású és természet képekből össze állított naptáram is, illetve vászonképre nyomatva is megvannak a kedvenc munkáim.
Mesélte lapunknak a 28 éves fotós.