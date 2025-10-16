október 16., csütörtök

Programsorozat

1 órája

Nagyharsány meséjét közösen írják meg

Címkék#mese#emlék#programsorozat

Különleges, öt alkalmas meseíró közösségi program indult október 15-én Nagyharsányban, amelynek célja, hogy a falu lakói közösen alkossák meg Nagyharsány saját meséjét.

Tóth Viktória
Illusztráció

Fotó: Szendi Péter

A programsorozat középpontjában a mese mint közösségformáló eszköz áll, hogy a közösség tagjai együtt idézzék fel a helyi történeteket, legendákat, emlékeket, és ezekből szőjenek egy olyan varázslatos mesét, amely tükrözi a település múltját, értékeit és egyedi hangulatát. 

A nagyharsányi IKSZT épületében mindenkit várnak, aki szeret mesélni, alkotni, vagy egyszerűen csak részese lenne Nagyharsány közös történetének. A következő alkalmak: január 26., február 9., február 19., március 5.

 

