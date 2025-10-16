Nagyharsány meséjét közösen írják meg

A programsorozat középpontjában a mese mint közösségformáló eszköz áll, hogy a közösség tagjai együtt idézzék fel a helyi történeteket, legendákat, emlékeket, és ezekből szőjenek egy olyan varázslatos mesét, amely tükrözi a település múltját, értékeit és egyedi hangulatát.

A nagyharsányi IKSZT épületében mindenkit várnak, aki szeret mesélni, alkotni, vagy egyszerűen csak részese lenne Nagyharsány közös történetének. A következő alkalmak: január 26., február 9., február 19., március 5.