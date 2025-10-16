1 órája
Nagyharsány meséjét közösen írják meg
Különleges, öt alkalmas meseíró közösségi program indult október 15-én Nagyharsányban, amelynek célja, hogy a falu lakói közösen alkossák meg Nagyharsány saját meséjét.
Illusztráció
Fotó: Szendi Péter
A programsorozat középpontjában a mese mint közösségformáló eszköz áll, hogy a közösség tagjai együtt idézzék fel a helyi történeteket, legendákat, emlékeket, és ezekből szőjenek egy olyan varázslatos mesét, amely tükrözi a település múltját, értékeit és egyedi hangulatát.
A nagyharsányi IKSZT épületében mindenkit várnak, aki szeret mesélni, alkotni, vagy egyszerűen csak részese lenne Nagyharsány közös történetének. A következő alkalmak: január 26., február 9., február 19., március 5.