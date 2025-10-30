Ne ülj otthon, mutatjuk a lehetőségeket!

október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Moziműsor

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Vadászat után (17.30), Az utolsó viking (17.45), Gépek tánca (20.00), Árva (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (13.45, 15.45), Regretting You – Elrontott életek (17.45), Roofman – A besurranó (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (11.45, 14.20, 17.00, 19.40), A gőgös hercegnő (10.00, 13.20, 16.40), Az árva (10.15, 17.50), Az utolsó viking (18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (13.00, 17.45), Csupasz pisztoly (13.40), Démonok között – Utolsó rítusok (15.20, 20.00), Depeche Mode: M (19.30), Egyik csata a másik után (19.50), Egykutya (15.45), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (15.40), Fekete telefon 2. (14.20, 17.30, 20.15), Gabi babaháza: A film (10.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.10, 15.30), Icefall – Tűz a jégen (13.45, 18.30, 20.30), Jó szerencse (11.45, 15.30, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (11.20, 15.20), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20), Nezha – A lázadó démon legendája (10.10), Regretting You – Elrontott életek (11.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (12.10, 17.15), Sarkvidéki varázslat (10.00), Shelby Oaks – A gonosz nyomában (20.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (17.45), Tron: Ares (13.00, 20.10).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): A professzor vallomása (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Vaknyugat (19.00).

Turmix

Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Csacska macska világ – Őszi állati alkotóZoo. Bepillantás a macskák izgalmas világába és ismerkedés állatkertünk puha praclijaival, csacska macska könyvjelző készítés (9.30).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Színek, formák, élmények – környezetünk gyermekszemmel” címmel a Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának kiállítása a gyermekek alkotásaiból. A kiállítás megtekinthető 2025. november 13-ig, h-p 9-16 óráig.

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Manó Mozgó. Énekes, mondókás tornafoglalkozás 1-3 éves korú gyerekeknek (9.30).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Sok a szöveg… És mindig van tovább. Stohl András, Gundel Takács Gábor, Müller Péter Sziámi és Pajor Tamás – négy nagyon különböző világ, mégis egy színpadon (19.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Tematikus ajánló a Zeneműtárban. Legújabb tematikus polcaink már őszi hangulatot idéznek meg. A hónap időjárására jellemző szél – eső – vihar által ihletett, zenei témájú dokumentumok várják Olvasóinkat a Tudásközpont IV. emeletén (10.00).  

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): Varázsóra – Nem élhetünk mágnesesség nélkül! Sok érdekes és látványos kísérleten keresztül mutatjuk be a mágnesek és az elektormágnesek világát. Készítünk mágnest, iránytűt (15.00).

