Nem hiszed el, kik találkoznak Pécsen október 8-án!

A koncerten a Góbé és a Mecsek Kórus közösen kísérletet tesznek a műfaji határok elmosására, a kórusirodalom és a világzenei elemek ötvözésére. A fellépés során a Góbé saját dalai új köntösben szólalnak meg, népszerű magyar kórusműveket népi zenekari kísérettel hallhat a közönség, valamint autentikus népzenei összeállítás is szerepel a programban. A két együttes tagjai a koncert egy pontján közösen is énekelnek, az előadásban közreműködik Okos Viola is.

Fotó: KESZTHELYI REKA

Czupi Áron, a Góbé dobosa így nyilatkozott a pécsi kötődésről: „Pécs meghatározó város a zenekar életében. Számos koncerthelyszínen játszottunk már, de állandó fellépői vagyunk a Fishing on Orfű fesztiválnak is. Egyértelmű volt, hogy a Mecsek Kórussal szeretnénk ezt a koncertet előadni, és kiderült, hogy karnagyuk, dr. Balatoni Sándor együtt tanult nővéremmel a Pécsi Egyetemen.” Balatoni Sándor továbbá a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoportjának köztestületi tagja.

A koncertsorozat ötlete tavaly született, miután a Budapesti MediCantare Vegyeskar felkérte a Góbé FolkSide-ot, hogy népzenével kísérjék egy-egy eseményüket. Azóta a zenekar több városban is megvalósította az elképzelést, és minden alkalommal új hangszerelésekkel, közös előadásokkal várják a közönséget.

A műsor első részében népzenei ihletésű kórusművek hangzanak el, a második részben pedig a világzene kerül előtérbe. Vizeli Máté, a zenekar hegedűse és a koncertsorozat művészeti vezetője elmondta: „A két, alapvetően különböző stílusokban mozgó együttes képes ízlésesen kapcsolódási pontokat találni, így a közönség egyedülálló zenei élményben részesül.”

Az érdeklődők október 8-án az E78-ban élhetik át ezt az izgalmas zenei találkozást. További információ és jegyvásárlás a zenekar honlapján érhető el: www.gobezenekar.hu