Jubileumi koncert
1 órája
Nyolcvan éve fújják már a pécsi vasutasok
Fennállásának 80. évfordulója alkalmából jubileumi koncertet ad október 28-án a pécsi Kodály Központban a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar.
Az ünnepi alkalomból tartott hangversenyen a zenekart Bókai Zoltán és Vinkler András vezényli. A fellépő vendégművészek: Sárközi Edina (ének) és Kéméndi Tamás (harmonikaművész).
