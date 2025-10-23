Október 23-án vár a képtár

A JPM Modern Magyar Képtár a magyar képzőművészet egyik legjelentősebb gyűjteményét őrzi, amely a Nyolcaktól Gulácsy Lajoson át Keserü Ilonáig kulcsműveket felvonultatva mutatja be az elmúlt bő évszázad művészeti fejlődését és sokszínűségét. Az állandó kiállítás mellett most a Kortárs függőségek című tárlat révén közel száz jelenkori magyar alkotó munkáin keresztül a hazai képzőművészet legfrissebb és legjelentősebb irányzataiba is betekinthetünk. Novemberben pedig érkezik egy új kiállítás is, a Pécshez erősen kötődő cseh festőnő, Věra Jičínská műveivel.

A Széchenyi téri dzsámi mögött található A hely szelleme – Genius Loci című tárlatot az idén Az Év Kiállításának is jelölték. Az őskortól napjainkig újszerű módon mutatja be a pécsi és baranyai történeteket, hagyományokat, helyszíneket, ahol messzeható események történtek. A termek „tárlatvezetői” a helyi géniuszok, akik az események átélői, vagy megálmodói voltak. Személyükön keresztül jobban megérthetjük közös történelmünket, s benne saját magunkat.

Október 23-án emellett kiváló lehetőség adódik arra is, hogy felvételeket készítsünk a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) fotópályázatához, amelynek témája a magyar nemzeti színek megjelenése a mai emberek mindennapjaiban.