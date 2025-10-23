október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Október 23-án vár a képtár

Címkék#gyűjtemény#A hely szelleme – Genius Loci#kulcsmű

Az őszi nemzeti ünnepen díjmentesen látogathatjuk meg Pécsett hazánk egyik legjelentősebb modern képzőművészeti tárlatát, vagy nézhetjük meg, miért jelölték Az Év Kiállításának A hely szellemét.

A JPM Modern Magyar Képtár a magyar képzőművészet egyik legjelentősebb gyűjteményét őrzi, amely a Nyolcaktól Gulácsy Lajoson át Keserü Ilonáig kulcsműveket felvonultatva mutatja be az elmúlt bő évszázad művészeti fejlődését és sokszínűségét. Az állandó kiállítás mellett most a Kortárs függőségek című tárlat révén közel száz jelenkori magyar alkotó munkáin keresztül a hazai képzőművészet legfrissebb és legjelentősebb irányzataiba is betekinthetünk. Novemberben pedig érkezik egy új kiállítás is, a Pécshez erősen kötődő cseh festőnő, Věra Jičínská műveivel.

A Széchenyi téri dzsámi mögött található A hely szelleme – Genius Loci című tárlatot az idén Az Év Kiállításának is jelölték. Az őskortól napjainkig újszerű módon mutatja be a pécsi és baranyai történeteket, hagyományokat, helyszíneket, ahol messzeható események történtek. A termek „tárlatvezetői” a helyi géniuszok, akik az események átélői, vagy megálmodói voltak. Személyükön keresztül jobban megérthetjük közös történelmünket, s benne saját magunkat.

Október 23-án emellett kiváló lehetőség adódik arra is, hogy felvételeket készítsünk a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) fotópályázatához, amelynek témája a magyar nemzeti színek megjelenése a mai emberek mindennapjaiban. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu