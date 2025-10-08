október 8., szerda

Kiállítás

2 órája

Pécsi diákok idézték meg a Pál utcai fiúk világát

Címkék#szerep#Csorba Győző Könyvtár#tárlat#Molnár Ferenc#regény

Jusztin Levente
Pécsi diákok idézték meg a Pál utcai fiúk világát

Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

A Pécsi Meszesi Általános Iskola diákjainak munkáiból nyílt kiállítás október 7-én a Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtárában. A „Pál utcai fiúk – a kiállítás” című tárlat Molnár Ferenc klasszikus regényének világát idézi meg, a tanulók kreatív projektjein keresztül. A megnyitón Telek Sámuel, a „Nemecsek” szerepében, mondott beszédet, közreműködött Amrein-Werner Dániel énekes. A rendezvény célja, hogy a gyerekek saját alkotásaikon át fedezzék fel a mű üzenetét: a barátság, az összetartás és a bátorság értékét. A kiállítás november 4-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében, a pécsi Tudásközpont negyedik emeletén található Körbirodalom Gyermekkönyvtárban.
 

 

