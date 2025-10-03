Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Fesztiválország (17.00), Egykutya (17.30), Álmok (19.00), Azúr ösvény (19.30).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Avatar: A víz útja (15.00), BTS 2021 Muster Sowoozoo (18.30), Egykutya (20.20).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15, 21.40), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10, 22.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30, 21.45), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45, 22.30), Együtt (14.20, 18.10, 20.15, 22.30), Futni mentem (17.00), Hívatlanok – Második fejezet (20.30, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.30), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00, 22.30), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Nezha – A lázadó démon legendája (15.00), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Silent Zone (20.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Mediterrán zenei est – Fuego Virtuoso. Közreműködik: Villuth András – gitár, baglama, Kövesdi Zakowsky Kövi – ütőhangszerek, Kocziány Tibor – gitár, oud (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Szűcs Krisztián – Krézi srác 25. koncert. A jeles évforduló kapcsán Szűcs Krisztián zenekarával országos turnéra indult, hogy megünnepelje az ikonikus dal születésének évfordulóját (20.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Király u. 9.): Mesék szárnyán – Csipkefa ágán. Repülj velünk a mesék világába. Várunk minden alsós- és óvodáskorú gyermeket szüleikkel egy varázslatos meseidőre, ahol a papírszínház meséi és a diafilmek képei kelnek életre (19.00).