október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

2 órája

Pénteki programsoroló

Címkék#meseidő#nyeremény#gitár#játék#vendég

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Fesztiválország (17.00), Egykutya (17.30), Álmok (19.00), Azúr ösvény (19.30).  

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Avatar: A víz útja (15.00), BTS 2021 Muster Sowoozoo (18.30), Egykutya (20.20).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15, 21.40), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10, 22.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30, 21.45), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45, 22.30), Együtt (14.20, 18.10, 20.15, 22.30), Futni mentem (17.00), Hívatlanok – Második fejezet (20.30, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.30), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00, 22.30), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Nezha –  A lázadó démon legendája (15.00), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Silent Zone (20.00), Túlagyalt randevú (14.45).

 Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Mediterrán zenei est – Fuego Virtuoso. Közreműködik: Villuth András – gitár, baglama, Kövesdi Zakowsky Kövi – ütőhangszerek, Kocziány Tibor – gitár, oud (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Szűcs Krisztián – Krézi srác 25. koncert. A jeles évforduló kapcsán Szűcs Krisztián zenekarával országos turnéra indult, hogy megünnepelje az ikonikus dal születésének évfordulóját (20.00).  

 Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Király u. 9.): Mesék szárnyán – Csipkefa ágán. Repülj velünk a mesék világába. Várunk minden alsós- és óvodáskorú gyermeket szüleikkel egy varázslatos meseidőre, ahol a papírszínház meséi és a diafilmek képei kelnek életre (19.00).

Kozármisleny (Művelődési Központ): TakaTanya 3. szülinap. 3 évesek lettünk. Várnak benneteket: zöldség és gyümölcstorta, állataink és vendég egyesületek, tombola szuper nyereményekkel, tombola szuper nyereményekkel, újdonság: pecsétgyűjtő játék, ahol tábori napokat és családi élményetetés nyerhető (16.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Idegenvezetés a Pintér-kert Arborétumban. A résztvevők szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek a közel száz éves múltra visszatekintő gyűjteményes kertben megtalálható különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Helyünk a világegyetemben. A műsor szerkezete az ismerttől az ismeretlen, a közelítői és távoli felé kalauzolja a nézőt (16.00).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu