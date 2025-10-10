Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Kezdetek (17.30), Egykutya (18.00), Azúr ösvény (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Tron: Ares (15.45, 20.00), Egykutya (18.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30, 22.30), Az elrabolt lány (19.40, 22.30), Csupasz pisztoly (16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50, 22.10), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30, 21.40), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15, 22.30), Firkák (14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.00), Kiskedvencek elszabadulva (13.30, 16.30), Lilo és Stitch – A csillagkutya (13.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (15.45, 20.15), Rosszfiúk 2. (14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00, 22.30), Tron: Ares (13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.00, 3D: 19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk (Sipos László bérlet, 19.00).

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi A. u. 7/2.): Karády című zenés életrajzi pódiumjáték. Lukács Melinda és Dévényi Ildikó előadásában. Rendezte: Dévényi Ildikó, zongorán közreműködik: Tóth Gábor (16.00).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Elvis Project. Dalok a korai 50-es évektől, egészen a 70-es évek Las Vegasáig (20.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Belvárosi Könyvmoly Klub – BKK Extra. Szereted a könyveket, az irodalmat, és szívesen beszélgetnél más olvasókkal egy bögre tea mellett? Csatlakozz hozzánk! (17.00).

Pannon Magyar Ház (János u. 22.): „A természet színei” – Huszár Erzsébet öltözéktervező kiállítása. A megnyitón közreműködik a Mecsek Táncegyüttes. A kiállítás megtekinthető 2025. november 28-ig. Megnyitó ma (18.00).

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): Kortárs Junior // Ritmusok és algoritmusok – cseh, lengyel, magyar és szlovák geometrikus művészek. Mi lehet a matematikában használt kifejezésekkel kezdeni a képzőművészetben? A kiállítás megtekinthető 2025. november 8-ig (10.00).