Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Vadászat után (17.00), Rokonidők (17.30), Árva (19.30), A mihaszna (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Jó szerencse (16.00), Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (18.00), Fekete telefon 2. (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.10), A hosszú menetelés (21.30), Az elrabolt lány (22.30), Csupasz pisztoly (13.15), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (14.00), Démonok között – Utolsó rítusok (17.00, 20.20, 22.00), Egyik csata a másik után (16.20, 19.30), Egykutya (13.40, 17.45, 19.50), Együtt (22.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (13.30, 18.00), Fekete telefon 2. (13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00, 21.10, 22.20), Firkák (15.45), Hívatlanok – Második fejezet (22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.45), Jó szerencse (14.10, 16.15, 18.20, 20.30, 22.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 17.20), Mágikus, merész, meseszép utazás (19.15), Rosszfiúk 2. (13.50, 16.00, 18.10), Silent Zone (20.10, 22.20), Tron: Ares (15.00, 17.30, 20.00), Vadászat után (19.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Esőember (19.00).

Koncert

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): „Álmomban megjelent…” – musical és pop dalok a PKK Apáczai Művelődési Házban. Musical és pop dalok a Pécsi Nyitott Színházi Műhely előadásában (19.00).

Turmix

Abaliget (Barlang): Tematikus barlangtúra. A program résztvevői az általános barlangi túránál részletesebben ismerhetik meg a barlang kialakulásának földrajzi folyamatait (14.00).

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai Csere János körtér 1/D.): Gingalló mondókázó foglalkozás. Mondókázó foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek (10.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Színek, formák, élmények – környezetünk gyermekszemmel” címmel a Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának kiállítása a gyermekek alkotásaiból. A kiállítás megtekinthető 2025. november 13-ig, h-p 9-16 óráig. Megnyitó ma (10.30).

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Király u. 9.): Mesék szárnyán – Csipkefa ágán. Nevetés, játék, mese és alkotás (16.00).