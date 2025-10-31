Rémálmokat hozó filmmel készülhetünk a hétvégi szörnyűségekre

A „Rémálom az Elm utcában” (A Nightmare on Elm Street) az egyik legismertebb és legikonikusabb horrorfilm, amely az egész műfajt meghatározta – és ezt vetítik majd este nyolctól.

A hivatalos ismertető szerint Nancy Thompson átlagos középosztálybeli amerikai kamaszlány jól tanul, mindenki szereti. Kellemes mindennapjainak váratlanul rémálmok sorozata vet véget. Amikor közeli barátainak beszámol álmatlan éjszakáiról, a sikolyokról, a hideg verejtékről, kiderül, hogy a többieket is ugyanazok a látomások gyötrik. Aztán egy szép napon Nancy egyik barátnőjét álmában meggyilkolják. A rendőrség az áldozat barátnőjét gyanúsítja. Nancy azonban azt érzi, hogy leomlik a fantáziavilág és a valóság közötti határ, és a képzelete szülte szörnyeteg életre kap, és végez mindegyikükkel. Nancy biztos abban, hogy egyetlen fegyvere van, mégpedig az, hogy ébren marad. Családja annak ellenére azt gondolja, hogy Nancy megháborodott. Nancy tehát keményen ellenáll segítőkész családja minden álomba ringató kísérletének, míg a kimerültség le nem dönti a lábáról. Ekkor kerül sor a mindent eldöntő személyes találkozóra az őt kísértő démoni alakkal.

Néhány fontos tudnivaló: