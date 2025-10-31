október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horror

2 órája

Rémálmokat hozó filmmel készülhetünk a hétvégi szörnyűségekre

Címkék#horrorfilm#szörnyeteg#fantáziavilág#Nancy

Különleges, hogy azt ne mondjuk, brutális filmmel melegíthetünk a hétvégi szörnyűségekre a Zsolnay Negyedben, a Bóbita Bábszínházban, egészen konkrétan a kamarateremben.

Bama.hu
Rémálmokat hozó filmmel készülhetünk a hétvégi szörnyűségekre

A „Rémálom az Elm utcában” (A Nightmare on Elm Street) az egyik legismertebb és legikonikusabb horrorfilm, amely az egész műfajt meghatározta – és ezt vetítik majd este nyolctól.
A hivatalos ismertető szerint Nancy Thompson átlagos középosztálybeli amerikai kamaszlány jól tanul, mindenki szereti. Kellemes mindennapjainak váratlanul rémálmok sorozata vet véget. Amikor közeli barátainak beszámol álmatlan éjszakáiról, a sikolyokról, a hideg verejtékről, kiderül, hogy a többieket is ugyanazok a látomások gyötrik. Aztán egy szép napon Nancy egyik barátnőjét álmában meggyilkolják. A rendőrség az áldozat barátnőjét gyanúsítja. Nancy azonban azt érzi, hogy leomlik a fantáziavilág és a valóság közötti határ, és a képzelete szülte szörnyeteg életre kap, és végez mindegyikükkel. Nancy biztos abban, hogy egyetlen fegyvere van, mégpedig az, hogy ébren marad. Családja annak ellenére azt gondolja, hogy Nancy megháborodott. Nancy tehát keményen ellenáll segítőkész családja minden álomba ringató kísérletének, míg a kimerültség le nem dönti a lábáról. Ekkor kerül sor a mindent eldöntő személyes találkozóra az őt kísértő démoni alakkal.

Néhány fontos tudnivaló:

  • a film 18 éven felülieknek ajánlott!
  • a vetítés ingyenes
  • a helyfoglalás érkezési sorrendben történik

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu