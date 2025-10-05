Ritka kiállítás Pécsen, érdemes lesz meglátogatni

Október 10-én 18 órakor nyílik meg a pécsi és baranyai amatőr csillagászok asztrofotó kiállítása a Napüdvözlet Egyesület „EGÉSZ”-ség házában (Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8., bejárat a B. utca felől).

A tárlaton egyszerű fényképezőgépekkel és speciális csillagászati távcsövekkel készült felvételeket egyaránt láthatnak az érdeklődők. A képek segítségével a látogatók képzeletben elkalandozhatnak a Hold krátereinek világába, a Jupiter örvénylő gázfelhőihez, a Tejútrendszer csillagközi gázfelhőihez és csillaghalmazaihoz, valamint távoli galaxisokhoz.

A kiállítást Dr. Gyenizse Péter mutatja be, aki „Érdekességek a bolygók és csillagok világából” című előadásával is várja a közönséget.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a kiállítás pedig később egyeztetett időpontban is megtekinthető lesz.