Kár lenne kihagyni

1 órája

Ritka kiállítás Pécsen, érdemes lesz meglátogatni

Címkék#Napüdvözlet Egyesület#kráter#Pécs#Jupiter#csillagász#asztrofotó

Helyi alkotók fotóit tekinthetjünk meg.

Tóth Dávid
Illusztráció.

Forrás: MW

Október 10-én 18 órakor nyílik meg a pécsi és baranyai amatőr csillagászok asztrofotó kiállítása a Napüdvözlet Egyesület „EGÉSZ”-ség házában (Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8., bejárat a B. utca felől).

A tárlaton egyszerű fényképezőgépekkel és speciális csillagászati távcsövekkel készült felvételeket egyaránt láthatnak az érdeklődők. A képek segítségével a látogatók képzeletben elkalandozhatnak a Hold krátereinek világába, a Jupiter örvénylő gázfelhőihez, a Tejútrendszer csillagközi gázfelhőihez és csillaghalmazaihoz, valamint távoli galaxisokhoz.

A kiállítást Dr. Gyenizse Péter mutatja be, aki „Érdekességek a bolygók és csillagok világából” című előadásával is várja a közönséget.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a kiállítás pedig később egyeztetett időpontban is megtekinthető lesz.

 

