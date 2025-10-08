október 8., szerda

Koppány névnap

19°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Görög dallamok Pécs szívében – Sarantis Mantzourakis

2 órája

Pécsről indult, Európát hódította meg – most hazatérne a görög dallamok mestere

Címkék#koncert#Sarantis Mantzourakis#buzukiművész

A görög szavak, dallamok nem ismeretlenek Pécs városában. Talán azért, mert a város befogadó szelleme és sokszínű kultúrája már évtizedekkel ezelőtt is helyet adott a görög menekültek közösségének. Dr. Sarantis Mantzourakis, a nemzetközileg is elismert görög buzukiművész, most – hosszú évek után – szeretne újra visszatérni Pécsre, hogy koncerttel és előadással ajándékozza meg a város zeneszerető közönségét.

Tóth Viktória

– Pécsen születtem, itt kezdődött minden. Itt jártam iskolába, és itt szippantott magába először a zene. Ha valahol, hát itt érzem igazán otthon magam – mondja Sarantis Mantzourakis, aki 1967-ben látta meg a napvilágot a baranyai vármegyeszékhelyen, görög szülők gyermekeként. Családja a görög polgárháború elől menekült Magyarországra, és az 1960-as évek elején telepedett le Pécs-Uránvárosban, a helyi görög kolónia tagjaiként.

Sarantis Mantzourakis
Sarantis Mantzourakis újra zenélne a pécsi közönségnek is
Forrás: S. M.

A fiatal Sarantis 1987-ben kezdett komolyabban foglalkozni zenével – előbb autodidakta módon, majd neves görög mestereknél tanulva. Buzukijátéka hamar felismerhetővé vált különleges, érzelemgazdag előadásmódjáról. Később az Athéni Peristeri Andrea Nikita – Athina Peristeri Odeion konzervatóriumban szerezte meg népzenei diplomáját.

Az évek során Európa-szerte fellépett – Ausztriától Németországon át egészen Görögországig, Franciaországig és Olaszországig. Művészi útja során 18 görög népzenei és 2 klasszikus lemezt adott ki. Saját bevallása szerint az inspiráció mindig ugyanabból a forrásból fakadt: a zene és az emberi lélek mély kapcsolódásából. Pécsett 2007-ben a Pannon Filharmonikusokkal közösen is fellépett – egy különleges koncerten, amely a görög népzene és a klasszikus muzsika harmóniáját mutatta be. Ez a zenei ötvözet lett az életműve egyik központi témája is. Sarantis Mantzourakis ugyanis nemcsak előadóművész: az ungvári nemzetközi tudományos akadémián 2024 júliusában védte meg „A klasszikus zene és a görög népzene XX. századi kapcsolata, valamint a XX. századi görög klasszikus zene megjelenése” című doktori disszertációját, és elnyerte a művészettudományok filozófiadoktora (PhD) tudományos fokozatot. Az akadémia 2024 szeptemberében rendes tagjává választotta.

Sarantis Mantzourakis
A művész doktori fokozatot is szerzett
Forrás: S. M.

Most ismét Pécs hívja Sarantis Mantzourakis-t

A művész jelenleg a Pécsi Tudományegyetem antropológia doktori iskolájában folytat tanulmányokat a magyarországi görög táncház kutatásában. S továbbá célja, hogy megismertesse a közönséggel a tradicionális görög zene különböző oldalait – a népzenétől a szimfonikus művekig. Azt a tudományos és művészi munkát, amit az elmúlt harminc évben végezett, szeretné a pécsi közönséggel is megosztani. A tervek szerint előadássorozattal és koncerttel térne vissza, ahol a hallgatók nemcsak zenét, hanem történeteket is kapnának: a görög kultúra mélyebb rétegeit, amely túlmutat a tengerparton és a gasztronómián.

– A fiatalokat vissza kell vezetni a kultúrához, és ez az én célom. Szeretném megmutatni, hogy Görögországnak rendkívül gazdag zenei hagyománya is van – tele érzelemmel, filozófiával és emberi történetekkel – fogalmazott.

Ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan újra felcsendülhet a görög pengetős hangszer, a buzuki hangja a pécsi estékben – ott, ahol egykor minden elkezdődött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu