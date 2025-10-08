Pécsről indult, Európát hódította meg – most hazatérne a görög dallamok mestere

– Pécsen születtem, itt kezdődött minden. Itt jártam iskolába, és itt szippantott magába először a zene. Ha valahol, hát itt érzem igazán otthon magam – mondja Sarantis Mantzourakis, aki 1967-ben látta meg a napvilágot a baranyai vármegyeszékhelyen, görög szülők gyermekeként. Családja a görög polgárháború elől menekült Magyarországra, és az 1960-as évek elején telepedett le Pécs-Uránvárosban, a helyi görög kolónia tagjaiként.

Sarantis Mantzourakis újra zenélne a pécsi közönségnek is

Forrás: S. M.

A fiatal Sarantis 1987-ben kezdett komolyabban foglalkozni zenével – előbb autodidakta módon, majd neves görög mestereknél tanulva. Buzukijátéka hamar felismerhetővé vált különleges, érzelemgazdag előadásmódjáról. Később az Athéni Peristeri Andrea Nikita – Athina Peristeri Odeion konzervatóriumban szerezte meg népzenei diplomáját.

Az évek során Európa-szerte fellépett – Ausztriától Németországon át egészen Görögországig, Franciaországig és Olaszországig. Művészi útja során 18 görög népzenei és 2 klasszikus lemezt adott ki. Saját bevallása szerint az inspiráció mindig ugyanabból a forrásból fakadt: a zene és az emberi lélek mély kapcsolódásából. Pécsett 2007-ben a Pannon Filharmonikusokkal közösen is fellépett – egy különleges koncerten, amely a görög népzene és a klasszikus muzsika harmóniáját mutatta be. Ez a zenei ötvözet lett az életműve egyik központi témája is. Sarantis Mantzourakis ugyanis nemcsak előadóművész: az ungvári nemzetközi tudományos akadémián 2024 júliusában védte meg „A klasszikus zene és a görög népzene XX. századi kapcsolata, valamint a XX. századi görög klasszikus zene megjelenése” című doktori disszertációját, és elnyerte a művészettudományok filozófiadoktora (PhD) tudományos fokozatot. Az akadémia 2024 szeptemberében rendes tagjává választotta.

A művész doktori fokozatot is szerzett

Forrás: S. M.

Most ismét Pécs hívja Sarantis Mantzourakis-t

A művész jelenleg a Pécsi Tudományegyetem antropológia doktori iskolájában folytat tanulmányokat a magyarországi görög táncház kutatásában. S továbbá célja, hogy megismertesse a közönséggel a tradicionális görög zene különböző oldalait – a népzenétől a szimfonikus művekig. Azt a tudományos és művészi munkát, amit az elmúlt harminc évben végezett, szeretné a pécsi közönséggel is megosztani. A tervek szerint előadássorozattal és koncerttel térne vissza, ahol a hallgatók nemcsak zenét, hanem történeteket is kapnának: a görög kultúra mélyebb rétegeit, amely túlmutat a tengerparton és a gasztronómián.