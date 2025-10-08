1 órája
Pécsről indult, Európát hódította meg – most hazatérne a görög dallamok mestere
A görög szavak, dallamok nem ismeretlenek Pécs városában. Talán azért, mert a város befogadó szelleme és sokszínű kultúrája már évtizedekkel ezelőtt is helyet adott a görög menekültek közösségének. Dr. Sarantis Mantzourakis, a nemzetközileg is elismert görög buzukiművész, most – hosszú évek után – szeretne újra visszatérni Pécsre, hogy koncerttel és előadással ajándékozza meg a város zeneszerető közönségét.
– Pécsen születtem, itt kezdődött minden. Itt jártam iskolába, és itt szippantott magába először a zene. Ha valahol, hát itt érzem igazán otthon magam – mondja Sarantis Mantzourakis, aki 1967-ben látta meg a napvilágot a baranyai vármegyeszékhelyen, görög szülők gyermekeként. Családja a görög polgárháború elől menekült Magyarországra, és az 1960-as évek elején telepedett le Pécs-Uránvárosban, a helyi görög kolónia tagjaiként.
A fiatal Sarantis 1987-ben kezdett komolyabban foglalkozni zenével – előbb autodidakta módon, majd neves görög mestereknél tanulva. Buzukijátéka hamar felismerhetővé vált különleges, érzelemgazdag előadásmódjáról. Később az Athéni Peristeri Andrea Nikita – Athina Peristeri Odeion konzervatóriumban szerezte meg népzenei diplomáját.
Az évek során Európa-szerte fellépett – Ausztriától Németországon át egészen Görögországig, Franciaországig és Olaszországig. Művészi útja során 18 görög népzenei és 2 klasszikus lemezt adott ki. Saját bevallása szerint az inspiráció mindig ugyanabból a forrásból fakadt: a zene és az emberi lélek mély kapcsolódásából. Pécsett 2007-ben a Pannon Filharmonikusokkal közösen is fellépett – egy különleges koncerten, amely a görög népzene és a klasszikus muzsika harmóniáját mutatta be. Ez a zenei ötvözet lett az életműve egyik központi témája is. Sarantis Mantzourakis ugyanis nemcsak előadóművész: az ungvári nemzetközi tudományos akadémián 2024 júliusában védte meg „A klasszikus zene és a görög népzene XX. századi kapcsolata, valamint a XX. századi görög klasszikus zene megjelenése” című doktori disszertációját, és elnyerte a művészettudományok filozófiadoktora (PhD) tudományos fokozatot. Az akadémia 2024 szeptemberében rendes tagjává választotta.
Most ismét Pécs hívja Sarantis Mantzourakis-t
A művész jelenleg a Pécsi Tudományegyetem antropológia doktori iskolájában folytat tanulmányokat a magyarországi görög táncház kutatásában. S továbbá célja, hogy megismertesse a közönséggel a tradicionális görög zene különböző oldalait – a népzenétől a szimfonikus művekig. Azt a tudományos és művészi munkát, amit az elmúlt harminc évben végezett, szeretné a pécsi közönséggel is megosztani. A tervek szerint előadássorozattal és koncerttel térne vissza, ahol a hallgatók nemcsak zenét, hanem történeteket is kapnának: a görög kultúra mélyebb rétegeit, amely túlmutat a tengerparton és a gasztronómián.
– A fiatalokat vissza kell vezetni a kultúrához, és ez az én célom. Szeretném megmutatni, hogy Görögországnak rendkívül gazdag zenei hagyománya is van – tele érzelemmel, filozófiával és emberi történetekkel – fogalmazott.
Ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan újra felcsendülhet a görög pengetős hangszer, a buzuki hangja a pécsi estékben – ott, ahol egykor minden elkezdődött.