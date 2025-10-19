Közösség, dal, emlékezés – így őrzik a hagyományt Siklóson

Szávuly Anna népdalénekes, a társulat tagja a pécsi zeneiskolában tanult énekelni, és már korábban is gyakran szerepelt a siklósi rendezvényeken. Amikor a Siklósi Hagyományőrző Egyesület Puskás Zoltán vezetésével egy nemzeti műsort szervezett, megkérdezték, vállalna-e szerepet a fellépésen, ő örömmel mondott igent. Így került be a csapatba.

Siklósi Hagyományőrző Egyesület október 6-i műsora

Fotó: Bőcze Horváth Szani

A formáció azóta állandóvá vált: ma már hat-hét énekes alkotja a csoportot, akik péntekenként próbálnak együtt, hogy a rendezvényekre egységes, szívből jövő produkcióval készülhessenek. Az énekesek mellett lovas hagyományőrzők és más tagok is a program részei, így minden esemény igazi közösségi élmény.