október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

2 órája

Közösség, dal, emlékezés – így őrzik a hagyományt Siklóson

Címkék#népdalénekes#Szávuly Anna#rendezvény

A Siklósi Hagyományőrző Egyesület évek óta szívvel-lélekkel szervezi a nemzeti ünnepek és jeles napok egy részét a városban, minden évben új nézőpontból, más-más művészi eszközökkel közelíti meg a magyar történelem sorsfordító pillanatait. Emiatt az elmúlt években az egyesület mellett már egy énekes társulat is létrejött. A legutóbbi előadásukat október 6-án tartották – bensőséges, megható hangulatban.

Tóth Viktória

Szávuly Anna népdalénekes, a társulat tagja a pécsi zeneiskolában tanult énekelni, és már korábban is gyakran szerepelt a siklósi rendezvényeken. Amikor a Siklósi Hagyományőrző Egyesület Puskás Zoltán vezetésével egy nemzeti műsort szervezett, megkérdezték, vállalna-e szerepet a fellépésen, ő örömmel mondott igent. Így került be a csapatba.

Siklósi Hagyományőrző Egyesület
Siklósi Hagyományőrző Egyesület október 6-i műsora
Fotó: Bőcze Horváth Szani

A formáció azóta állandóvá vált: ma már hat-hét énekes alkotja a csoportot, akik péntekenként próbálnak együtt, hogy a rendezvényekre egységes, szívből jövő produkcióval készülhessenek. Az énekesek mellett lovas hagyományőrzők és más tagok is a program részei, így minden esemény igazi közösségi élmény.

A Siklósi Hagyományőrző Egyesület legjobb programjai

Az egyesület legnagyobb rendezvénye a Nemzeti Összetartozás Napja, amelyet minden év júniusában a Siklósi Várkertben tartanak meg. Emellett természetesen a március 15-i és október 6-i ünnepségeken is fellépnek, valamint immár második éve a Puskás Lovastanya szervezésében egy nyári műsorban is szerepelnek.

Az idei október 6-i megemlékezés különösen megérintette a résztvevőket. A csapat már most készül a következő eseményre: várhatóan az adventi időszakban is színpadra állnak, hogy az ünnep fényéhez énekkel, zenével járuljanak hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu