2 órája
Közösség, dal, emlékezés – így őrzik a hagyományt Siklóson
A Siklósi Hagyományőrző Egyesület évek óta szívvel-lélekkel szervezi a nemzeti ünnepek és jeles napok egy részét a városban, minden évben új nézőpontból, más-más művészi eszközökkel közelíti meg a magyar történelem sorsfordító pillanatait. Emiatt az elmúlt években az egyesület mellett már egy énekes társulat is létrejött. A legutóbbi előadásukat október 6-án tartották – bensőséges, megható hangulatban.
Szávuly Anna népdalénekes, a társulat tagja a pécsi zeneiskolában tanult énekelni, és már korábban is gyakran szerepelt a siklósi rendezvényeken. Amikor a Siklósi Hagyományőrző Egyesület Puskás Zoltán vezetésével egy nemzeti műsort szervezett, megkérdezték, vállalna-e szerepet a fellépésen, ő örömmel mondott igent. Így került be a csapatba.
A formáció azóta állandóvá vált: ma már hat-hét énekes alkotja a csoportot, akik péntekenként próbálnak együtt, hogy a rendezvényekre egységes, szívből jövő produkcióval készülhessenek. Az énekesek mellett lovas hagyományőrzők és más tagok is a program részei, így minden esemény igazi közösségi élmény.
A Siklósi Hagyományőrző Egyesület legjobb programjai
Az egyesület legnagyobb rendezvénye a Nemzeti Összetartozás Napja, amelyet minden év júniusában a Siklósi Várkertben tartanak meg. Emellett természetesen a március 15-i és október 6-i ünnepségeken is fellépnek, valamint immár második éve a Puskás Lovastanya szervezésében egy nyári műsorban is szerepelnek.
Az idei október 6-i megemlékezés különösen megérintette a résztvevőket. A csapat már most készül a következő eseményre: várhatóan az adventi időszakban is színpadra állnak, hogy az ünnep fényéhez énekkel, zenével járuljanak hozzá.