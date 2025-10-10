október 10., péntek

Itt a nagy retró SLÁGER-KVÍZ!

40 perce

Te mennyire ismered a nagy legendás előadókat?

Címkék#kvíz#szerzemény#dal#énekes#sláger

Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. A képeken legendás magyar együttesek híres tagjai, ismert zenészek, énekesek láthatóak, kissé meglepő módon. A kérdés az, felismered-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tedd próbára a tudásod kvízünkben!

Bama.hu
Te mennyire ismered a nagy legendás előadókat?

Forrás: wikipedia.org

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sosem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most a legendás slágereket előadó csapatok közül 11 régi banda fotóit gyűjtöttünk össze. A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan mindenki ismeri. Mert ugye tudod folytatni a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Ha volna két életem..., Fekszem az ágyon..., Várj, míg felkel majd a nap.

Slágereket előadó legendás együttesek régi fotókon
Forrás: Fortepan

Sláger-kvízünkben legendás magyar együtteseket kell felismerni a tagok fiatalkori kinézete alapján. Indulhat a játék?

 

1.
Melyik együttes slágere a Tűzvarázsló?
2.
Melyik együttes slágere a Szállj fel magasra?
3.
Melyik együttes slágere a Petróleumlámpa?
4.
Melyik együttes slágere a Rejtelmek?
5.
Melyik együttes slágere a Ne gondold?
6.
Melyik együttes slágere a Csókkirály?
7.
Melyik együttes slágere az Álomarcú lány?
8.
Melyik együttes slágere a Kell a barátság?
9.
Melyik együttes slágere a Citromízű banán?
10.
Melyik együttes slágere a Santa Maria?
11.
Melyik együttes slágere az Iskolatáska?
https://youtu.be/rhIIlJXm7ZI?si=CwYuUaaFzrrpGI8d

Ha pedig tesztelnéd további tudásod, itt az alkalom, hogy korábbi kvízeinket is kitöltsed!

 

