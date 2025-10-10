1 órája
Te mennyire ismered a nagy legendás előadókat?
Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. A képeken legendás magyar együttesek híres tagjai, ismert zenészek, énekesek láthatóak, kissé meglepő módon. A kérdés az, felismered-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tedd próbára a tudásod kvízünkben!
Forrás: wikipedia.org
Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sosem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most a legendás slágereket előadó csapatok közül 11 régi banda fotóit gyűjtöttünk össze. A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan mindenki ismeri. Mert ugye tudod folytatni a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Ha volna két életem..., Fekszem az ágyon..., Várj, míg felkel majd a nap.
Sláger-kvízünkben legendás magyar együtteseket kell felismerni a tagok fiatalkori kinézete alapján. Indulhat a játék?
