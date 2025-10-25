október 25., szombat

IX. Piusz pápa is méltatta

2 órája

Szent Mór pécsi püspököt ünnepli ma a katolikus egyház

A 11. századi pécsi püspökről nem írtak legendát, vagy ha igen, az nem maradt ránk, az egyéb irodalmi emlékekben szétszórva található adatokból mégis kirajzolódik előttünk alakja, amelyet a katolikus hírportál, a Magyar Kurír festett meg cikkében. Szent Mór életútját idézzük fel liturgikus emléknapján, október 25-én.

Szent Mór pécsi püspököt ünnepli ma a katolikus egyház

Szent Mór nevét őrzi a pécsi székesegyház egyik kápolnája is.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

A Magyar Kurír cikke szerint a hagyomány szerint Szent Mór magyar szülőktől született 1000 körül. Saját megjegyzése szerint, ahogy az Szent András és Benedek legendájában olvasható, Szent István uralkodása elején iskolás gyermek volt Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. 1030 körül már a kolostor apátja volt, s ebben az időben történhetett a király és Szent Imre nevezetes látogatása, mely után 1036-ban István király akarata kiszólította őt a kolostor csendjéből, és a pécsi püspökség élére állította.

Szent Mór
Székely Bertalan: Szent Imre köszönti Szent Mór püspököt.

A katolikus hírportál úgy folytatta: az 1046-os lázadás alatt, amely Szent Gellért és több püspök életét követelte, Mórnak nem esett bántódása. Egyike volt a három püspöknek, akik Székesfehérváron megkoronázták András királyt. 1055-ben Mór tanúként aláírta a tihanyi alapítólevelet, amellyel I. András újabb bencés apátságot hívott életre. 1064 húsvétján püspöki székvárosa nevezetes esemény színhelye lett: a hercegek kibékülése után Géza személyesen helyezte a koronát Salamon fejére, Mór püspök pedig Salamonnak ajándékozta András remete ciliciumának egy darabját. Nem sokkal ezután Mór első magyar íróként – természetesen latin nyelven – megírta a két szent remete, András és Benedek életét. 1070 körül halt meg, valószínűleg Pécsett.

Emberemlékezetet meghaladó, folyamatos tiszteletét a Szentszék 1848. július 22-én hivatalosan is jóváhagyta 

- fogalmazott a Magyar Kurír cikke.

Szent Mór - így írt róla a pápa

A bullában IX. Piusz pápa (1792-1878) a következőket írta:

Életének nyilvánvaló szentsége halálától fogva méltán részesült a hívek részéről nyilvános egyházi tiszteletben: bár a régi kort sok homály fedi, bár az országot ért sok csapás folytán a régi magyar egyház emlékei csaknem mind hiányoznak, a történelemből és a hagyományokból ennyi világos. Azt pedig, hogy a tisztelete mindmáig fennállt, bizonyítja mindazoknak az íróknak egybehangzó tanúságtétele, akik Mórról úgy emlékeznek meg mint boldogról és szentről. Hozzájárul ehhez, hogy képét nem egyszer festették meg szent fölirattal. Vannak 1499-ből való misekönyvek, melyek Mór dicséretét zengik, a martirológiumokban is szerepel a neve. Vannak tetteiről és rendkívüli életszentségéről tanúskodó kommentárok. Mindezeket mérlegelve és igazolva, látván Boldog Mór emberi emlékezetet meghaladó nyilvános és egyházi tiszteletét, Pécs püspöke [akkor Scitovszky János] alázattal kérte, hogy ez a tisztelet annak rendje és módja szerint jóváhagyást nyerjen.

Ez a pápai jóváhagyás vetette meg Szent Mór újkori tiszteletének alapját. Egy év múlva a püspök körlevélben jelentette be: 

IX. Piusz pápa Mórnak, a 11. századi pécsi püspöknek nyilvános tiszteletét elrendelte és életbe léptette. Szent Mór hitvalló és püspök egyházi ünnepét évente az egész Pécsi Egyházmegyében a szerzetestemplomokban is szentmisével és zsolozsmával október negyedik vasárnapján kell megülni.

Az ünnepet 1913-ban rögzítették október 25-re.

XI. Piusz pápa (1857-1939) 1925. december 4-én a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjévé nyilvánította Boldog Mórt.

A Martyrologium Romanum (szoros értelemben a vértanúk jegyzéke) 2002. évi kiadása szentnek nevezi, ezért a „szent” jelzőt használjuk a magyar kalendáriumban is.

Szent Mór püspök pécsi kötődéseiről, pécsi székesegyházi ábrázolásairól itt írtunk:

 

 

