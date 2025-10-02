október 2., csütörtök

Szenzáció! Pécsi Kossuth-díjas színésznő a Prima Primissima díj jelöltjei között!

Címkék#musical#Vári Éva#Pécsi Nemzeti Színház#színművész

Óriási megtiszteltetés érte Pécset: Vári Éva, a Pécsi Nemzeti Színház legendás Kossuth-díjas színművésze és örökös tagja, Pécs díszpolgára bekerült a Prima Primissima díj idei jelöltjei közé.

Jusztin Levente
Fotó: Pesti András

Vári Éva pályája a kaposvári Csiky Gergely Színházból indult, de évtizedek óta Pécshez kötődik. A művésznő életműve a magyar színháztörténet meghatározó fejezete, amelyben felejthetetlen musical-, drámai és komikus alakítások sorakoznak: Eliza Doolittle, Ariel, Orbánné, Piaf és a Hat hét, hat tánc legendás szerepe mind hozzátartoznak gazdag pályájához. Idén mintegy 900 jelölés érkezett az ország egyik legrangosabb kulturális elismerésére, melynek közönségszavazása október végén indul. A Prima Primissima díj győzteseit december 5-én, a Művészetek Palotájában tartandó gálán hirdetik ki. A közönség támogatásával Vári Éva a Prima Primissima Közönségdíjat is elnyerheti.


 

 

