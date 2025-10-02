3 órája
Szenzáció! Pécsi Kossuth-díjas színésznő a Prima Primissima díj jelöltjei között!
Óriási megtiszteltetés érte Pécset: Vári Éva, a Pécsi Nemzeti Színház legendás Kossuth-díjas színművésze és örökös tagja, Pécs díszpolgára bekerült a Prima Primissima díj idei jelöltjei közé.
Fotó: Pesti András
Vári Éva pályája a kaposvári Csiky Gergely Színházból indult, de évtizedek óta Pécshez kötődik. A művésznő életműve a magyar színháztörténet meghatározó fejezete, amelyben felejthetetlen musical-, drámai és komikus alakítások sorakoznak: Eliza Doolittle, Ariel, Orbánné, Piaf és a Hat hét, hat tánc legendás szerepe mind hozzátartoznak gazdag pályájához. Idén mintegy 900 jelölés érkezett az ország egyik legrangosabb kulturális elismerésére, melynek közönségszavazása október végén indul. A Prima Primissima díj győzteseit december 5-én, a Művészetek Palotájában tartandó gálán hirdetik ki. A közönség támogatásával Vári Éva a Prima Primissima Közönségdíjat is elnyerheti.
Egész életpályája jutalomjáték a Kossuth-díjas Vári ÉvánakPÉCS Megszámlálhatatlan szerep és szakmai elismerés áll Vári Éva színésznő mögött, aki a Nagymama címszerepében tért vissza a szeretett hazai deszkákra. A művésznő, aki mindig, a fővárosban is pécsi színésznőnek tartotta magát, alázattal és hálával tekint vissza eddigi pályájára.