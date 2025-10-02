Szenzáció! Pécsi Kossuth-díjas színésznő a Prima Primissima díj jelöltjei között!

Ezt ne hagyja ki! Alázat és hála

Egész életpályája jutalomjáték a Kossuth-díjas Vári Évának PÉCS Megszámlálhatatlan szerep és szakmai elismerés áll Vári Éva színésznő mögött, aki a Nagymama címszerepében tért vissza a szeretett hazai deszkákra. A művésznő, aki mindig, a fővárosban is pécsi színésznőnek tartotta magát, alázattal és hálával tekint vissza eddigi pályájára.