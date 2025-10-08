Szerdai programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Álmok (17.00), Bonzsúr, Svájc! (17.00), Egykutya (19.00), Együtt (19.00).

Uránia (Hungária út 19.): Egykutya (16.00), Fesztiválország – közönségtalálkozó (18.00), Tron: Ares (20.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (13.00, 16.40, 20.00), Démonok között – Utolsó rítusok (15.00, 17.00, 20.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 16.00, 18.10, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (16.50), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Tron: Ares (19.00, 19.45), Túlagyalt randevú (14.40).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Playback Színház: De szép az élet! című előadása (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk (Szendrő József bérlet, 19.00).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Góbé x Mecsek Kórus – Bárdostól a gospelig (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „A természet örök változása bennünk áramlik” – A Gyermekvédelmi Központ Baranya Vármegye gyermekotthonaiban és lakásotthonaiban élő alkotóinak népi-képzőművészeti kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 20-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Gárdai László (Pécsi Szalon díjas): „Digitális Grafika” című kiállítása (10.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Dobray Sarolta – Bánki György: Közel – Ami összeköt, irodalmi – pszichológiai zenés meglepetés est (18.30).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Pécsi Country táncház. Foglalkozásvezető: Kárpátiné Krassói Dominika (17.30).