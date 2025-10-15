Szerdai programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Kezdetek (17.00), Álmok (18.00), Egyik csata a másik után (19.00), Együtt (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Tron: Ares (15.45, 20.00), Egykutya (18.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30), Az elrabolt lány (19.40), Csupasz pisztoly (16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15), Firkák (14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.00), Kiskedvencek elszabadulva (13.30, 16.30), Lilo és Stitch – A csillagkutya (13.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (15.45, 20.15), Rosszfiúk 2. (14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00), Tron: Ares (13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 3D: 19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Répamese (10.00, 14.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Szókratész védőbeszéde (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Esőember (19.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Művészeti Gimnázium Szakgimnázium és Technikum Fuvola és hegedű tanszéki koncertje (18.00).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Mozart Titok – Kerek Világ Gála. A Virtuózok közreműködésével (19.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Borbély László zongoraestje. A Liszt Ferenc Társaság előadása (17.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „A természet örök változása bennünk áramlik” – A Gyermekvédelmi Központ Baranya Vármegye gyermekotthonaiban és lakásotthonaiban élő alkotóinak népi-képzőművészeti kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 20-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Figyelj jól! – Zenés figyelemfejlesztő foglalkozások. Szeretnéd, ha kevesebb erőfeszítésedbe kerülne a tanulás? Ha könnyebben boldogulnál a házi feladataiddal? Mi ebben szeretnénk segíteni Neked! (16.00).