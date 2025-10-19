Amikor még minden szólt: így ragyogott a Sziget Fesztivál 2008-ban baranyai szemmel – Nagyon erős képeket hozunk a múltból!

2008 nyarán a Sziget Fesztivál ismét Budapest legnagyobb ünnepévé vált. A Duna-parti forgatagban több mint 385 000 ember gyűlt össze, köztük rengeteg baranyai, hogy egy hétre maga mögött hagyja a mindennapokat, és újraélje azt az érzést, amit akkoriban sokan így írtak le: „az év legboldogabb hete.” Korabeli saját fotóink segítségével idézzük fel, mennyi baranyai fellépő fordult meg akkor még a Szigeten.

Így igyekeztek a látogatók a Sziget Fesztiválra 2008-ban

A fesztivál ebben az évben különleges szerkezetet kapott: a „mínusz első nap” a Magyar Dal Napja volt, a „nulladik napon” pedig a legendás Iron Maiden robbantotta be a hangulatot. A fő programban olyan nevek tűntek fel, mint R.E.M., Sex Pistols, Jamiroquai, Serj Tankian, vagy Flogging Molly. A 2008-as lineup nemcsak Magyarországon, hanem Európában is a legnagyobbak közé emelte a fesztivált.