Amikor még minden szólt: így ragyogott a Sziget Fesztivál 2008-ban baranyai szemmel – Nagyon erős képeket hozunk a múltból!
Volt idő, amikor a rendezvény nem csupán egy zenei esemény volt, hanem több annál. 2008-ban még több százezren táncoltak a Hajógyári-szigeten, most viszont kérdés, lesz-e egyáltalán Sziget Fesztivál, amiért táncolni lehet 2026-ban.
2008 nyarán a Sziget Fesztivál ismét Budapest legnagyobb ünnepévé vált. A Duna-parti forgatagban több mint 385 000 ember gyűlt össze, köztük rengeteg baranyai, hogy egy hétre maga mögött hagyja a mindennapokat, és újraélje azt az érzést, amit akkoriban sokan így írtak le: „az év legboldogabb hete.” Korabeli saját fotóink segítségével idézzük fel, mennyi baranyai fellépő fordult meg akkor még a Szigeten.
A fesztivál ebben az évben különleges szerkezetet kapott: a „mínusz első nap” a Magyar Dal Napja volt, a „nulladik napon” pedig a legendás Iron Maiden robbantotta be a hangulatot. A fő programban olyan nevek tűntek fel, mint R.E.M., Sex Pistols, Jamiroquai, Serj Tankian, vagy Flogging Molly. A 2008-as lineup nemcsak Magyarországon, hanem Európában is a legnagyobbak közé emelte a fesztivált.
De a Sziget sosem csak a zenéről szólt. A világzenei sátrak, az utcai performanszok, a civil falvak, a hajnali táncházak és a spontán bulik erős közösségi élményt adtak.
A rendezvény ráadásul gazdaságilag is sikeres évet zárt – több mint százmillió forintos nyereséggel. Akkoriban természetesnek tűnt, hogy a Sziget minden évben nő, fejlődik és tele van élettel. Ma már tudjuk, ez volt a fesztivál aranykora.
Ilyen volt a Sziget Fesztivál 2008-banFotók: Bama archívum/Borbás Mátyás
A jövő árnyékában – bajban a 2026-os Sziget fesztivál
Tizenhét év telt el azóta, és a fesztivál jövője soha nem volt ennyire bizonytalan. A legfrissebb hírek szerint a 2026-os Sziget Fesztivál megrendezése veszélybe került: a fő tulajdonos, a nemzetközi befektetői csoport (KKR) két veszteséges év után kivonulna a projektből.
A szervezők most a fesztivál alapítóját, Gerendai Károlyt próbálják visszahívni, hogy új befektetőket találjon és stabilizálja a helyzetet. Az idő azonban sürget: ha néhány héten belül nem születik megállapodás, a 2026-os Sziget egyszerűen elmaradhat.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Hajógyári-sziget területfoglalási engedélye is veszélybe került, így a fesztivál ikonikus helyszíne sem biztosított. Ha a helyszín és a pénzügyi háttér is odalesz, az nemcsak egy rendezvény végét jelentené, hanem egy egész generáció emlékének lezárását.
A Sziget ma a túlélésért küzd. És miközben a múlt még mindig fényesen ragyog a 2008-as emlékekben, a jövő sorsa néhány döntésen múlik.