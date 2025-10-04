Szombati programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Frida Kahlo (17.30), Egyik csata a másik után (18.00), Egykutya (19.30).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): BTS 2019 & 2021 koncertfilm duplavetítés (11.00), Disney Channel Ovis Moziklub (14.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.45), Egykutya (17.40), Avatar: A víz útja (19.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15, 21.40), A hupikék törpikék (11.40), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 10-30, 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (11.40, 16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10, 22.10), Disney Channel ovis moziklub (10.30), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30, 21.45), Egykutya (11.20, 14.10, 16.15, 18.20, 19.45, 22.30), Együtt (14.20, 18.10, 20.15, 22.30), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.40, 17.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.00, 13.10, 16.45), Kontakt (20.00, 22.30), Lili és a kenguru (10.00, 13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.15, 14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (12.00, 17.45), Már megint nem férek a bőrödbe (12.15), Nezha – A lázadó démon legendája (10.40, 15.00), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.10, 15.50, 18.00), Silent Zone (20.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Körbe, körbe, karikába (10.00), Történetek a kutyusról meg a cicusról (16.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Erkélykoncert (18.00), Bánk Bán (Premier bérlet díszbemutató, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Babzsák bölcsiseknek I/1. (16.00), Pannon Filharmonikusok: Csigaház ovisoknak I/1. (16.00), Pannon Filharmonikusok: Babzsák bölcsiseknek I/2. (17.30), Pannon Filharmonikusok: Csigaház ovisoknak I/2. (17.30).

Turmix

Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Állatok és állatkerti állatgondozók világnapja.