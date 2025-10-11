október 11., szombat

Szombati programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (17.00), Azúr ösvény (18.00), Egyik csata a másik után (19.00), Kezdetek (20.00, 18.00).

Uránia (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 13.45), Egykutya – közönségtalálkozó (15.00), Egykutya (18.00), Tron: Ares ( 20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30, 22.30), A hupikék törpikék (11.00), Az elrabolt lány (19.40, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.15), Csupasz pisztoly (11.45, 16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50, 22.10), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30,  21.40), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15,22.30), Firkák (11.30, 14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? ( 10.45, 15.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.30, 13.30, 16.30), Lili és a kenguru (12.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.00, 13.45), Mágikus, merész, meseszép utazás ( 11.15, 15.45, 20.15), Már megint nem férek a bőrödbe (12.45), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.30, 14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00, 22.30), Tron: Ares (10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.00, 3D:  19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Szivárványhinta (10.00), Répamese (16.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk (Steinhardt és Lang bérlet, 17.00), Kamaraszínház: Esőember (bemutató előadás, 19.00).

Turmix

Aranyhegy Panzió (Gólya dűlő és Fácán dűlő sarka): Donátusi Óriástök Fesztivál. Programokból: tökfaragás, lámpásgyártás, bábkészítés, óriástök bajnokság, MárkusZínház vidám előadása apróknak és nagyobbaknak, szabad a színpad (14.00).

Pécsbányai Közösségi Ház (Gesztenyés u. 17.): Gesztenye Liget Fesztivál. Programokból: az ehető vadnövények nyomában, Minikert és Rovarhotel alkotói pályázat díjátadója, véradás, táncbemutatók, Bohóc Brigád, Tillai Tímea Énekstúdió növendékei, sanzonest Bacskó Tünde előadásában, kamara koncert a Szent Flórián templomban, olvasó liget, kézműveskedés, kézműves vásár (9.30).

Pécsvárad: Pécsváradi Leányvásár. Programokból: Pécsváradi kulturális csoportok fellépése, a pécsváradi leányvásár szépe, népzenei- és néptáncbemutató, Kaptza, Nóvé Soma & Ifj. Csoóri Sándor, Cimbaliband, Kalyi Jag, Tárkány Művek, Bohemian Betyars, utcabál (8.30).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János Körtér 1/D.): XI. Pécsi kisautó és modell börze. Szeretettel várnak minden kisautó és modell gyűjtőt, hobbi rajongót és érdeklődőt egy igazán különleges eseményre (14.00).

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
