Szombati programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Rokonidők (17.00), Azúr ösvény (18.00), Árva (19.30), Vadászat után (19.30),

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (13.30, 15.30), Árva ( 17.30), Fekete telefon 2. (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), A hosszú menetelés (21.20), Az árva (14.40, 19.30), Az elrabolt lány (22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.30, 15.20, 19.40,21.50, 3D: 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (20.20, 22.10), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (18.10), Fekete telefon 2. (14.10, 17.40, 20.10,22.30), Firkák ( 10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hívatlanok – Második fejezet (21.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.30), Jó szerencse (13.50, 16.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (: 10.10, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (12.10, 17.00), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Silent Zone (22.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (11.00, 15.40, 20.30), Tron: Ares ( 12.15, 16.00, 20.00).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Icurka-Picurka (10.00), Pöttöm Panna (16.00), kézműves-bábkészítő foglalkozás (17.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Bánk Bán (Somlay Artúr bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Hamupipőke (15.00).

Koncert

Kodály Központ (Breauer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Fantasztikus színek. Halloweeni narancs-fekete party (18.00).

Turmix

Mecske Zoo (Erdősmecske, Ady E. u. 25.): ’Boo at the Zoo’ – halloween a Mecske Zooban. Kísérteties éjszaka az állatkertben. Kísértet járta ösvények, rémisztő foglalkozások és hátborzongató lényekkel való találkozás (17.00).