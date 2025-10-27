október 27., hétfő

Teszteld tudásod a nagy jubileumi Harry Potter-kvízünk segítségével!

Most kiderül, hány pontot érne a tudásod a Roxfortban!

Forrás: Port.hu

Különleges évfordulót ünnepelnek idén a rajongók: 25 éve jelent meg a Harry Potter és a Tűz serlege könyv, és kereken 20 éve mutatták be a filmváltozatot. A jeles alkalomból készítettünk egy szórakoztató Harry Potter kvíz játékot, amellyel felidézheted a Trimágus Tusa próbáit, a sárkányokkal vívott küzdelmet és Voldemort visszatérésének sötét pillanatait. Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?

A negyedik roxforti tanév minden volt, csak nem hétköznapi. A Trimágus Tusa próbái, a sárkányok, a víz alatti küldetés és Voldemort visszatérésének sötét pillanata mind örökre bevésték magukat a rajongók emlékezetébe. Most itt a lehetőség, hogy leteszteld tudásodat egy különleges Harry Potter- kvíz segítségével. Töltsd ki tesztünket, és derítsd ki, vajon méltó lennél-e a Trimágus Bajnokokhoz!

1.
Melyik évben mutatták be a „Harry Potter és a Tűz Serlege” filmet a mozikban?
2.
Milyen tárgy szolgál portkey-ként, vagyis zsupszkulcsként, hogy Harry és társai eljussanak a Kviddics Világkupára?
3.
Melyik sárkánnyal kellett megküzdenie Harrynek az első feladatban?
4.
Kik voltak Harry mellett a Trimágus Tusán a másik két iskola versenyzői?
5.
Ki halt meg tragikusan a temetőben, amikor Voldemort visszatért?
6.
Melyik karakter hiányzik a filmből, pedig a könyvben fontos szerepe van?
7.
Milyen víz alatti lények támadták meg Harryt a második próbánál?
8.
Milyen különleges varázslattal vagy varázstárggyal győzte le Harry a sárkányt az első próbán?
9.
Melyik híres filmsorozatban szerepelt később Robert Pattinson (Cedric Diggory)?
10.
Milyen színű lánggal lobog a Tűz Serlege, amikor a neveket kiválasztja?

A filmes kvíz végére értél, gratulálunk, igazi Roxfort-rajongó vagy! Akár jól teljesítettél, akár maradt pár bizonytalan válasz, biztosan felidéződtek benned a Tűz Serlege legizgalmasabb pillanatai. Most már nincs más dolgod, mint újra elővenni a könyvet vagy leülni a film elé, és átélni Harry negyedik évének varázslatos és sötét fordulatait.

Amennyiben szeretnéd tesztelni tudásod más téren is, töltsd ki korábbi kvízeinket, melyek a gyermekkorunk kedvelt mesefiguráival vagy a magyar retro mesékkel kapcsolatosak!

 

