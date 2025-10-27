3 órája
Teszteld tudásod a nagy jubileumi Harry Potter-kvízünk segítségével!
Most kiderül, hány pontot érne a tudásod a Roxfortban!
Forrás: Port.hu
Különleges évfordulót ünnepelnek idén a rajongók: 25 éve jelent meg a Harry Potter és a Tűz serlege könyv, és kereken 20 éve mutatták be a filmváltozatot. A jeles alkalomból készítettünk egy szórakoztató Harry Potter kvíz játékot, amellyel felidézheted a Trimágus Tusa próbáit, a sárkányokkal vívott küzdelmet és Voldemort visszatérésének sötét pillanatait. Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?
A negyedik roxforti tanév minden volt, csak nem hétköznapi. A Trimágus Tusa próbái, a sárkányok, a víz alatti küldetés és Voldemort visszatérésének sötét pillanata mind örökre bevésték magukat a rajongók emlékezetébe. Most itt a lehetőség, hogy leteszteld tudásodat egy különleges Harry Potter- kvíz segítségével. Töltsd ki tesztünket, és derítsd ki, vajon méltó lennél-e a Trimágus Bajnokokhoz!
A filmes kvíz végére értél, gratulálunk, igazi Roxfort-rajongó vagy! Akár jól teljesítettél, akár maradt pár bizonytalan válasz, biztosan felidéződtek benned a Tűz Serlege legizgalmasabb pillanatai. Most már nincs más dolgod, mint újra elővenni a könyvet vagy leülni a film elé, és átélni Harry negyedik évének varázslatos és sötét fordulatait.
Amennyiben szeretnéd tesztelni tudásod más téren is, töltsd ki korábbi kvízeinket, melyek a gyermekkorunk kedvelt mesefiguráival vagy a magyar retro mesékkel kapcsolatosak!