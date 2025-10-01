Tizenhat milliárdból újul meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, jövő augusztusig tart az építkezés

Az 1976-ban átadott, mára azonban elavult és erősen leromlott állapotú térszint alatti, árkádos épületet kibővítve új, interaktív kiállítótereket alakítanak ki, ahol látható lesz történelmi, régészeti, antropológiai, egyháztörténeti kiállítás, a legmodernebb interaktív elemek felhasználásával. A tömegsírokból kikerült, egy személyhez tartozónak minősített csontok az emlékhely területén kialakított, rendezett temetőben nyerhetnek végső, méltó elhelyezést.

Az így kialakított sírkert központi helyén egy kápolnát építenek, amit a Vadász és Társai Építésziroda tervez; színes, mázas kerámia cserép fedéssel készül, három osztású fa kapuzattal, mögötte „Hősök fala" telepítésével, amin a történeti kutatások során megismert elhunyt hősök nevei olvashatók.

Az építés során a Hádész-kapu rekonstrukciójára is sor kerül a kegyeleti tér, valamint a teljes kert rekonstrukciója mellett. Ezekkel együtt a közép-európai összefogást jelképező emlékművek fogadó felületeit is kialakítják majd.