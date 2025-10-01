október 1., szerda

Malvin névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekonstrukció

1 órája

Tizenhat milliárdból újul meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, jövő augusztusig tart az építkezés

Címkék#Vadász és Társai Építésziroda#kerámia#kápolna

Október elsején elkezdődik a Mohácsi Nemzeti Emlékhely rekonstrukciója és bővítése. A kivitelezési munkálatok ideje alatt a létesítmény zárva tart. A kormány korábbi döntése értelmében mintegy 16 milliárd forintból valósítják meg az építkezést.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Tizenhat milliárdból újul meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, jövő augusztusig tart az építkezés

Az 1976-ban átadott, mára azonban elavult és erősen leromlott állapotú térszint alatti, árkádos épületet kibővítve új, interaktív kiállítótereket alakítanak ki, ahol látható lesz történelmi, régészeti, antropológiai, egyháztörténeti kiállítás, a legmodernebb interaktív elemek felhasználásával. A tömegsírokból kikerült, egy személyhez tartozónak minősített csontok az emlékhely területén kialakított, rendezett temetőben nyerhetnek végső, méltó elhelyezést.

Az így kialakított sírkert központi helyén egy kápolnát építenek, amit a Vadász és Társai Építésziroda tervez; színes, mázas kerámia cserép  fedéssel készül, három osztású fa kapuzattal, mögötte „Hősök fala" telepítésével, amin a történeti kutatások során megismert elhunyt hősök nevei olvashatók.

Az építés során a Hádész-kapu rekonstrukciójára is sor kerül a kegyeleti tér, valamint a teljes kert rekonstrukciója mellett. Ezekkel együtt a közép-európai összefogást jelképező emlékművek fogadó felületeit is kialakítják majd.

A kiállítótér, hősi sírkert és a kápolna felépítését követően a Mohács 500 emlékév kiemelt, megrendítő eseménye a kiemelt csontvázak méltó újratemetése lesz. A munkálatok szerdán megkezdődnek, s csaknem egy évig tartanak. A létesítmény várhatóan jövő augusztusban fogadja majd a látogatókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu