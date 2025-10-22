október 22., szerda

Új múzeum épül Kölkeden, 800 milliós beruházással

A napokban tartották a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) újabb nagyszabású beruházásának projektnyitóját. Új múzeum épül Kölkeden 800 millió forintos európai uniós forrásból.

Bama.hu

A DDNPI tájékoztatása szerint a KEHOP-Plusz projekt keretében valósul meg a Kölkeden 2002 óta működő Fehér Gólya Múzeum fejlesztése, egy korábbi KEHOP projektben elkészült tervek alapján új épület épül a múzeum számára, kerékpártárolóval, foglalkoztató épülettel. A fehér gólyák bemutatását célzó, mintegy 408 m2 összalapterületű új múzeum gólyafészekre emlékeztető megjelenésével az épület funkcionális tartalmát fogja megjeleníteni.

új múzeum
Így fog kinézni az új múzeum. Forrás: DDNPI

Mint ismertették, elkészül a kor igényeinek megfelelő modern kiállítás, amely egyetlen állatfaj, a fokozottan védett fehér gólya (Ciconia Cinonia) köré szerveződik, a gólyák életének főbb eseményeit követve mutatja be a fajhoz kapcsolódó ismereteket. A négy nagyobb belső térrészen elhelyezett kiállítást kültéri elemek egészítik ki: játszótér, valamint a járóútvonalak mentén elhelyezett tanösvény táblák.

A jelenlegi múzeumban működő, egyébként sikeres kiállítás mostanra már nem mindenben felel meg a kor elvárásainak, ezért szükségessé vált egy korszerű új kiállítás megtervezése, és megépítése. Az új interaktív tárlat kimondottan erre a célra tervezett új épületbe kerül, melynek tervezése során messzemenően figyelembe vették a majdani kiállítás igényeit is - részletezte a nemzeti park.

A DDNPI kitért rá, hogy a kiállítás a gólyák életének főbb eseményeit követve mutatja be a fajhoz kapcsolódó ismereteket, egy kerettörténet segítségével. A történet színterei az emberi világból ismertek, amelyekben itt néhány esetben gólyák is szerepelnek. Az egész egy nagy utazás, mely a repülőtéri csomagvizsgálattal kezdődik, és a telelőhelyre történő landolással végződik.

Új múzeum: kicsiknek és nagyoknak

A közbenső színterek bejárásával egy év történéseit lehet végig követni. A bemutatás két formában történik: egyrészt a kreatív és játékos helyszínek segítségével a gyerekek számára könnyen feldolgozható módon, másrészt attól elvonatkoztatva, „érettebb” formában főleg a felnőtt közönség számára. E két metódus egymást kiegészíti, egymást erősíti, sőt néha párhuzamosan, ugyanazt a tudásanyagot más aspektusból mutatja be. A szakmailag korrekt feliratok, grafikák, ábrák, videók, animációk, interaktív tartalmak és hanganyagok ellensúlyozzák a kerettörténet meseszerűségét, s így teszik hitelessé a kiállítást. A kiállítás négy nagyobb térrészből áll, melyeken egyenként akár 20-25 felnőtt látogató is elfér egyszerre úgy, hogy még élvezhető számukra a látvány - közölte a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

A beltéri kiállítást kiegészítik a kültéri elemek, mint a játszótér és a járóútvonalak mentén elhelyezett tanösvény táblák. A tanösvénytáblák főleg az udvarról látható, érzékelhető környezettel foglalkoznak. Kölked és környékének érdekességeivel, látnivalóival, az udvaron helyet kapó mesterséges gólyafészkekkel, a környék élővilágával, az ártér működésével, a hagyományos ártéri gazdálkodási módokkal és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság itt végzett természetvédelmi tevékenységével. Mindezt a közelben lévő, akár látható, megtapasztalható példákkal illusztrálva, azokra hivatkozva.

A játszótér elemeinek elrendezése és kialakítása a gólyák éves vonulásának lejátszását teszi lehetővé a gyermekek számára. A játékelemek logikai sorrendben történő végig játszása önmagában is egy feladat, azonban a játszótéri szöveges és képi instrukciók alapján szinte kalandjátékká alakítható, mely akár csapatokba szerveződve is játszható. A DDNPI jelezte: a pályázati forrásból valósul meg a múzeum üzemeltetését biztosító eszközök és a bemutatást, környezeti nevelést segítő eszközök beszerzése is.

 

