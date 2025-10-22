október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finn program

5 órája

Väinämöinentől a metálzenéig tart a különleges időutazás

Címkék#zene#műfaj#Pécsi Magyar – Finn Társaság#kórusmuzsika

Kaszás Endre
Väinämöinentől a metálzenéig tart a különleges időutazás

Különleges programmal jelentkezik október 29-ei klubestjén a Pécsi Magyar–Finn Társaság, amelynek témája a finn zene lesz: Väinämöinentől a metálzenéig. Az időutazás vendége Simon Valéria, az ELTE Finnugor Tanszékének nyelvtanára. 

Az érdeklődők dallamok szárnyán tesznek képzeletbeli finnországi utazást térben és időben,  kalandozva a műfajok között is: a hagyományos népzenétől a világzenéig, a kórusmuzsika születésétől a kortárs zenéig tart majd ez az út, amelynek végén egy rövid kirándulást tesznek a résztvevők a finn rap és a metálzene világába is – természetesen sok-sok muzsikával. 

Az est házigazdája Anja Haaparanta lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu