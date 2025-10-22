Väinämöinentől a metálzenéig tart a különleges időutazás

Különleges programmal jelentkezik október 29-ei klubestjén a Pécsi Magyar–Finn Társaság, amelynek témája a finn zene lesz: Väinämöinentől a metálzenéig. Az időutazás vendége Simon Valéria, az ELTE Finnugor Tanszékének nyelvtanára.

Az érdeklődők dallamok szárnyán tesznek képzeletbeli finnországi utazást térben és időben, kalandozva a műfajok között is: a hagyományos népzenétől a világzenéig, a kórusmuzsika születésétől a kortárs zenéig tart majd ez az út, amelynek végén egy rövid kirándulást tesznek a résztvevők a finn rap és a metálzene világába is – természetesen sok-sok muzsikával.

Az est házigazdája Anja Haaparanta lesz.