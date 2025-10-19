október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye

34 perce

Vasárnapi programajánló

Címkék#séta#család#Színház#Utazás#Zsolnay kút#belváros#történet#művészet

Mozi
Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (szo: 17.00), Nyári fény, aztán leszáll az éj (szo: 17.00, v: 17.30), Azúr ösvény (v: 18.00), Thelma és Louise (szo: 19.00), Vadászat után (szo: 19.00, v: 19.30), Rokonidők (v: 20.00).
Uránia (Hungária út 19.): Jó szerencse (16.00), Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (18.00), Fekete telefon 2. (20.10).
Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (szo-v: 15.10), A hosszú menetelés (szo: 21.30), A hupikék törpikék (szo-v: 11.15), Az elrabolt lány (szo: 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (szo-v: 10.15), Csupasz pisztoly (szo-v: 13.15), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (szo-v: 14.00), Démonok között – Utolsó rítusok (szo-v: 17.00, 20.20, szo: 22.00), Egyik csata a másik után (szo-v: 16.20, 19.30), Egykutya (szo-v: 10.00, 13.40, 17.45, 19.50), Együtt (szo: 22.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (szo-v: 13.30, 18.00), Fekete telefon 2. (szo-v: 10.40, 11.50, 13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00, szo: 21.10, 22.20), Firkák (szo-v: 11.30, 15.45), Hívatlanok – Második fejezet (szo: 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (szo-v: 15.45), Jó szerencse (szo-v: 14.10, 16.15, 18.20, 20.30, szo: 22.30), Kiskedvencek elszabadulva (szo-v: 11.00, 14.30, 17.20), Lili és a kenguru (szo-v: 11.50), Lilo és Stitch – A csillagkutya (szo-v: 12.15), Mágikus, merész, meseszép utazás (szo-v: 19.15), Már megint nem férek a bőrödbe (szo-v: 12.00), Rosszfiúk 2. (szo-v: 10.00, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10), Silent Zone (szo-v: 20.10, szo: 22.20), Tron: Ares (szo-v: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Vadászat után (szo-v: 19.40).

Színház
Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Legénybúcsú (Szabó Samu bérlet, 19.00).

Turmix
Széchenyi tér (Zsolnay kút): Zsolnay és Pécs – séta a belvárostól a Zsolnay Negyedig. Ismerkedjen meg a világhírű Zsolnay család művészetével és legizgalmasabb történeteivel egy belvárosból induló sétával a Zsolnay Negyedbe (10.00).
Remeterét: Őszi kutyagolás – kutyástúra Remeteréten (10.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu