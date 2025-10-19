Vasárnapi programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (szo: 17.00), Nyári fény, aztán leszáll az éj (szo: 17.00, v: 17.30), Azúr ösvény (v: 18.00), Thelma és Louise (szo: 19.00), Vadászat után (szo: 19.00, v: 19.30), Rokonidők (v: 20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Jó szerencse (16.00), Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (18.00), Fekete telefon 2. (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (szo-v: 15.10), A hosszú menetelés (szo: 21.30), A hupikék törpikék (szo-v: 11.15), Az elrabolt lány (szo: 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (szo-v: 10.15), Csupasz pisztoly (szo-v: 13.15), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (szo-v: 14.00), Démonok között – Utolsó rítusok (szo-v: 17.00, 20.20, szo: 22.00), Egyik csata a másik után (szo-v: 16.20, 19.30), Egykutya (szo-v: 10.00, 13.40, 17.45, 19.50), Együtt (szo: 22.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (szo-v: 13.30, 18.00), Fekete telefon 2. (szo-v: 10.40, 11.50, 13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00, szo: 21.10, 22.20), Firkák (szo-v: 11.30, 15.45), Hívatlanok – Második fejezet (szo: 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (szo-v: 15.45), Jó szerencse (szo-v: 14.10, 16.15, 18.20, 20.30, szo: 22.30), Kiskedvencek elszabadulva (szo-v: 11.00, 14.30, 17.20), Lili és a kenguru (szo-v: 11.50), Lilo és Stitch – A csillagkutya (szo-v: 12.15), Mágikus, merész, meseszép utazás (szo-v: 19.15), Már megint nem férek a bőrödbe (szo-v: 12.00), Rosszfiúk 2. (szo-v: 10.00, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10), Silent Zone (szo-v: 20.10, szo: 22.20), Tron: Ares (szo-v: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Vadászat után (szo-v: 19.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Legénybúcsú (Szabó Samu bérlet, 19.00).

Turmix

Széchenyi tér (Zsolnay kút): Zsolnay és Pécs – séta a belvárostól a Zsolnay Negyedig. Ismerkedjen meg a világhírű Zsolnay család művészetével és legizgalmasabb történeteivel egy belvárosból induló sétával a Zsolnay Negyedbe (10.00).

Remeterét: Őszi kutyagolás – kutyástúra Remeteréten (10.00).