október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

1 órája

Vasárnapi programajánló

Címkék#Hungária út#Uránia#Mozi Apolló Mozi#Kodály Központ

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Nyári fény, aztán leszáll az éj (17.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.00),  Árva ( 19.30), Vadászat után ( 19.30),

Uránia (Hungária út 19.):  Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.30), Fekete telefon 2. (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), Az árva (14.40, 19.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból ( 10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.30, 15.20, 19.40, 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (20.20), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (18.10), Fekete telefon 2. (14.10, 17.40, 20.10), Firkák ( 10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.30), Jó szerencse (13.50, 16.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (10.10, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (12.10, 17.00), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen ( 11.00, 15.40, 20.30), Tron: Ares (12.15, 16.00, 20.00).

Színház

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Maszat és Sári. Vidám, zenés bábelőadás (10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Bánk Bán (Latinovits Zoltán bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Hamupipőke (15.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): IX. Pécsi Harmonika Fesztivál Gálakoncert. Nagyszabású gálakoncert a Baranya megyében tanuló harmonikások közreműködésével (18.00).

Turmix

Zsolnay Kulturális Negyed (Kerámia terem): Kerámia élményfestés. Fess csodaszép mintákkal díszített csempét, medált vagy hűtőmágnest (11.00).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu