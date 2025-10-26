Vasárnapi programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Nyári fény, aztán leszáll az éj (17.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.00), Árva ( 19.30), Vadászat után ( 19.30),

Uránia (Hungária út 19.): Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.30), Fekete telefon 2. (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), Az árva (14.40, 19.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból ( 10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.30, 15.20, 19.40, 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (20.20), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (18.10), Fekete telefon 2. (14.10, 17.40, 20.10), Firkák ( 10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.30), Jó szerencse (13.50, 16.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (10.10, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (12.10, 17.00), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen ( 11.00, 15.40, 20.30), Tron: Ares (12.15, 16.00, 20.00).

Színház

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Maszat és Sári. Vidám, zenés bábelőadás (10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Bánk Bán (Latinovits Zoltán bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Hamupipőke (15.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): IX. Pécsi Harmonika Fesztivál Gálakoncert. Nagyszabású gálakoncert a Baranya megyében tanuló harmonikások közreműködésével (18.00).

Turmix

Zsolnay Kulturális Negyed (Kerámia terem): Kerámia élményfestés. Fess csodaszép mintákkal díszített csempét, medált vagy hűtőmágnest (11.00).