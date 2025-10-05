október 5., vasárnap

Vasárnapi programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Drágakövek (17.30), Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Egykutya (20.00), Együtt (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): BTS 2019 & 2021 koncertfilm duplavetítés (13.20), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.30), Egykutya ( 20.10), Avatar: A víz útja (16.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), A hupikék törpikék (11.40), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 10-30, 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (11.40, 16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10), Disney Channel ovis moziklub (10.30), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (11.20, 14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 18.10, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.40, 17.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.00, 13.10, 16.45), Kontakt (20.00), Lili és a kenguru (10.00, 13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.15, 14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (12.00, 17.45), Már megint nem férek a bőrödbe (12.15), Nezha – A lázadó démon legendája (10.40, 15.00), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.10, 15.50, 18.00), Silent Zone ( 20.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Bánk Bán (Mester István bérlet, 17.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Filharmónia Magyarország: H-moll szenvedély (18.00).

Turmix

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Kerekerdő Játszóház. A gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozásokkal várjuk (10.00).


 

