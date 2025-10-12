Vasárnapi programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (20.00), Frida Kahlo (18.00), Kezdetek (18.00), Együtt (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (13.45), Egykutya (18.00), Tron: Ares (15.45, 20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30), A hupikék törpikék (11.00), Az elrabolt lány (19.40), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.15), Csupasz pisztoly (11.45, 16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15), Firkák (11.30, 14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (10.45, 15.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.30, 13.30, 16.30), Lili és a kenguru (12.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.00, 13.45), Mágikus, merész, meseszép utazás ( 11.15, 15.45, 20.15), Már megint nem férek a bőrödbe (12.45), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.30, 14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00), Tron: Ares ( 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 3D: 19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Esőember (17.00).

Turmix

Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont (Széchenyi tér 12.): DesignPécs: A síkból a térbe – kreatív családi workshop. Varázsolj papír ruhákat egy izgalmas történelmi környezetben (14.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Kerámia terem): Kerámia élményfestés. Fess csodaszép mintákkal díszített csempét, medált vagy hűtőmágnest (11.00).