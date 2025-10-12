3 órája
Világrekord a Szigetvári Zrínyi-várban: 10 000 figura meséli el az ostrom történetét (GALÉRIA)
A Szigetvári Zrínyi Vár idén is lenyűgözi látogatóit: nemcsak történelmi értékei miatt érdemes ellátogatni ide, hanem a különleges kiállítások és programok miatt is. A vár a téli szezonban is várja az érdeklődőket, izgalmas élményekkel és kuriózumokkal. Mint például a világszenzációnak számító 10 000 figurás makett kiállítással.
A téli időszakban a Szigetvári Zrínyi Vár hétfőnként zárva tart, október 1-től április 30-ig a nyitvatartás keddtől vasárnapig 9:00 és 16:00 óra között van. Ám állandó programok továbbra is vannak, így a történelmi élmények nem érnek véget a nyári szezon lezárásával sem.
Salamon Ferenc várkapitány elmondta, hogy a közelmúltban egy horvátországi pedagóguscsoport látogatott az emlékhelyre. Többük az 1991-es délszláv válság idején menedéket talált a vár kazamatáiban, ezért a látogatás különös érzelmi töltettel bírt. A csoport megtekintette a Civitas Invicta kiállítást, a Zrínyi-ereklyéket, valamint az 1566-os ostrom tárgyait, majd az udvaron és a kazamatákban elevenítették fel az eseményeket.
A kazamatákban látható a méltán népszerű Megállítani Szulejmánt kiállítás. Itt, a második teremben található meg öt tárlóban több mint 10 000 ólomfigura. Mind külön arccal és beállítással. A látogatók a monitorokon angol felirattal is végigkísérhetik az ostrom teljes történését. Ez a Nemzeti Kastély és Várprogram keretében lett átadva a többi turisztikai attrakcióval együtt.
Világszenzáció a szigetvári Zrínyi-várban! Az egyedülálló makettkiállítás világrekordnak számítFotók: Löffler Péter
A Szigetvári Zrínyi Vár további programjai
A vár további eseményeknek is helyet ad: novemberben egy nagyszabású külsős rendezvény várható, a dr. Hóvári János teremben pedig folyamatos kiállítások várják az érdeklődőket. Ez volt az első év, amikor folyamatosan voltak kiállítások itt. Az adventi időszakban rajzverseny és díjátadó lesz a várban, a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, valamint a Hadapród és Kadét Program keretében pedig különböző oktatási intézmények csoportjai látogatnak el, viselet- és fegyverbemutatókkal kiegészített múzeumpedagógiai programokon vehetnek részt.
Salamon Ferenc elmondta, hogy a következő évre már több program is előjegyzésre került: februárban a Szigeti Győzedelem emlékére rendezvény lesz, valamint az idén először sikeresen megtartott fegyvermustrát is ismét megszerveznék.
Ha minden a terveink szerint alakul, a jövő év lesz az első, amikor sikerül a Szigetvári Zrínyi Várban 4-5 olyan rendezvényt tartani, amely teljes egészében kapcsolódik a Nemzeti Emlékhelyhez, illetve ehhez a kulturális környezethez, ami speciálisan csak itt található meg – fogalmazott.
A Szigetvári Zrínyi Vár tehát nemcsak történelmi kincseivel, hanem gazdag programkínálatával is vonzza az érdeklődőket, legyen szó hazai látogatókról vagy külföldi vendégekről, akik a vár különleges hangulatát és történelmi örökségét szeretnék megismerni.