Világrekord a Szigetvári Zrínyi-várban: 10 000 figura meséli el az ostrom történetét (GALÉRIA)

A téli időszakban a Szigetvári Zrínyi Vár hétfőnként zárva tart, október 1-től április 30-ig a nyitvatartás keddtől vasárnapig 9:00 és 16:00 óra között van. Ám állandó programok továbbra is vannak, így a történelmi élmények nem érnek véget a nyári szezon lezárásával sem.

Különleges makettkiállítás a Zrínyi Várban. Fotó: Löffler Péter

Salamon Ferenc várkapitány elmondta, hogy a közelmúltban egy horvátországi pedagóguscsoport látogatott az emlékhelyre. Többük az 1991-es délszláv válság idején menedéket talált a vár kazamatáiban, ezért a látogatás különös érzelmi töltettel bírt. A csoport megtekintette a Civitas Invicta kiállítást, a Zrínyi-ereklyéket, valamint az 1566-os ostrom tárgyait, majd az udvaron és a kazamatákban elevenítették fel az eseményeket.

A kazamatákban látható a méltán népszerű Megállítani Szulejmánt kiállítás. Itt, a második teremben található meg öt tárlóban több mint 10 000 ólomfigura. Mind külön arccal és beállítással. A látogatók a monitorokon angol felirattal is végigkísérhetik az ostrom teljes történését. Ez a Nemzeti Kastély és Várprogram keretében lett átadva a többi turisztikai attrakcióval együtt.