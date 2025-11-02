A mesterséges intelligencia és az egészségügy kapcsolata lesz a középpontban

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése új távlatokat nyit az orvostudomány és az egészségügy számára – erről tart előadást Prof. Dr. Palkovics László, Széchenyi-díjas mérnök, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, az MTA rendes tagja 2025. november 4-én, 16:00 órakor, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának Székházában.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara 2023 novemberében indította újra az Egészség Akadémia előadássorozatot, amely még 2008-ban, a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program részeként jött létre Prof. Dr. Bódis József, rector emeritus, szülész-nőgyógyász professzor kezdeményezésére. A sorozat célja a tudományosan megalapozott, közérthető ismeretek átadása az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés és az életminőség javítása érdekében.

A rendezvényeknek az MTA Pécsi Székháza ad otthont, ahol a résztvevők neves hazai és nemzetközi szakemberek előadásait hallhatják, majd interaktív beszélgetések során mélyíthetik tudásukat. Az eddigi előadások olyan aktuális és izgalmas témákat dolgoztak fel, mint Prof. Dr. Kovács L. Gábor termékenységi zavarokról szóló gondolatai, Dr. Szemelyácz János kamaszkori addikciókat bemutató előadása, Prof. Dr. Szapáry László stroke-prevenciós megközelítése, valamint Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi gyermekneurológiai előadása az autizmus és ADHD témájában. Emellett Dr. Papp András a robotsebészet jövőjébe, Dr. Kemenesi Gábor a vírusokkal kapcsolatos tévhitekbe, míg Dr. Rátgéber László a mozgás, sport és művészet tudományos összefüggéseibe engedett betekintést.

Az Egészség-Akadémia célja, hogy hidat képezzen a tudomány és a társadalom között, és elősegítse egy egészségtudatosabb közösség kialakítását Pécsett és a régióban. Az előadások szeptembertől májusig, minden hónap első keddjén kerülnek megrendezésre, a karácsony előtti időszakban pedig ünnepi eseménnyel zárul a sorozat, ahol a szervezők köszönetet mondanak az előadóknak és a közönségnek egy barátságos, közösségi hangulatú fogadás keretében.