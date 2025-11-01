november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy buli volt

2 órája

Így büntették le a világot a legmenőbb arcok a Color Caféban! (ÓRIÁSI GALÉRIA!)

Címkék#Justin Bieber#Rakpart#color café#Halott Pénz#sláger

Nem merülünk el annyira a múltban, alig 15 évet ugrunk vissza – mégis, mintha egy másik bolygón járnánk. Durva fotókkal jövünk a Color Caféból – ahol eszetlen volt a buli.

Bama.hu

2015-ben a pécsi Color Café igazi legendás helynek számított a város éjszakai életében. Minden hétvégén megtelt a kis klub, már a bejárat előtt érezni lehetett azt a sajátos hangulatot, ami csak ott volt meg: a füstös levegő, a nevetések, és a DJ-pultból áradó ritmusok, amik összekötötték az egész társaságot. Akkoriban mindenki ismerte egymást valahonnan – egyetemi buliból, romkocsmából, vagy csak a Colorból magából. A buli aztán éjfél felé váltott keményre.

Eszetlen nagy bulik voltak
A buli itt sohasem ért véget.

A bulin biztosan pörgött a Rakpart 

A DJ-k ügyesen keverték a korszak legnagyobb slágereit: Justin Bieber frissen megjelent "Sorry"-ja és The Weeknd "Can't Feel My Face" című száma gyakran lement, de magyar zenék sem maradtak el: Halott Pénz „Darabokra törted a szívem” című dala például kötelező volt minden buliban, különösen Pécsen, ahol a zenekar szinte helyi hősként volt nyilvántartva. Aztán ott volt még a Wellhello is a „Rakpart”-tal, amit mindenki legalább háromszor hallott az éjszaka folyamán, de sosem bánta senki.

A Color Caféban volt valami családias, mégis felszabadító. Nem volt szükség csillogásra, drága italokra vagy elegáns ruhákra – elég volt egy jó társaság és egy kis vodka-szóda. 2015-ben a Color Café több volt, mint egy bár – az volt a hely, ahol a fiatalság, a szabadság és a zene egyetlen lüktető egésszé vált, s amire ma is sokan nosztalgiával gondolnak vissza.

Color Cáfe: alig 15 évet ugrunk vissza, mégis, mintha egy másik bolygón járnánk

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu