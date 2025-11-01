Így büntették le a világot a legmenőbb arcok a Color Caféban! (ÓRIÁSI GALÉRIA!)

2015-ben a pécsi Color Café igazi legendás helynek számított a város éjszakai életében. Minden hétvégén megtelt a kis klub, már a bejárat előtt érezni lehetett azt a sajátos hangulatot, ami csak ott volt meg: a füstös levegő, a nevetések, és a DJ-pultból áradó ritmusok, amik összekötötték az egész társaságot. Akkoriban mindenki ismerte egymást valahonnan – egyetemi buliból, romkocsmából, vagy csak a Colorból magából. A buli aztán éjfél felé váltott keményre.

A buli itt sohasem ért véget.

A bulin biztosan pörgött a Rakpart

A DJ-k ügyesen keverték a korszak legnagyobb slágereit: Justin Bieber frissen megjelent "Sorry"-ja és The Weeknd "Can't Feel My Face" című száma gyakran lement, de magyar zenék sem maradtak el: Halott Pénz „Darabokra törted a szívem” című dala például kötelező volt minden buliban, különösen Pécsen, ahol a zenekar szinte helyi hősként volt nyilvántartva. Aztán ott volt még a Wellhello is a „Rakpart”-tal, amit mindenki legalább háromszor hallott az éjszaka folyamán, de sosem bánta senki.

A Color Caféban volt valami családias, mégis felszabadító. Nem volt szükség csillogásra, drága italokra vagy elegáns ruhákra – elég volt egy jó társaság és egy kis vodka-szóda. 2015-ben a Color Café több volt, mint egy bár – az volt a hely, ahol a fiatalság, a szabadság és a zene egyetlen lüktető egésszé vált, s amire ma is sokan nosztalgiával gondolnak vissza.