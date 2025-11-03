Hétfői programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Árva (17.00), Páva (18.00), Nyári fény, aztán leszáll az éj (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.45), Regretting You – Elrontotott életek (17.45), Roofman – A besurranó (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (14.20, 17.00, 19.40), A gőgös hercegnő (13.20, 16.40), Az árva (17.50), Az utolsó viking (18.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (13.00, 17.45, 20.30), Csupasz pisztoly (13.40), Démonok között – Utolsó rítusok (15.20, 19.30), Egyik csata a másik után ( 19.50), Egykutya (15.45), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (15.40), Fekete telefon 2. (14.20, 17.30, 20.15), Gabi babaháza: A film (13.50, 16.00, 18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.10, 15.30), Icefall – Tűz a jégen (13.45, 18.30, 20.30), Jó szerencse (15.30, 20.00), Kiskedvencek elszabadulva (15.20), Lili és a kenguru (p-v: 10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (p-v: 10.20), Nezha – A lázadó démon legendája (p-v: 10.10), Regretting You – Elrontott életek (15.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (17.15), Shelby Oaks – A gonosz nyomában (20.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (17.45), Tron: Ares (13.00, 20.10).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Mit akar Antigoné? (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): The Wooten Brothers. Ötszörös Grammy-díjas Victor Wooten a testvéreivel ad fergeteges koncertet (19.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.