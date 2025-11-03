november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

1 órája

Hétfői programsoroló

Címkék#koncert#esztendő#mondókázás#élmény#Kodály Központ#játék

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Árva (17.00), Páva (18.00), Nyári fény, aztán leszáll az éj (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.45), Regretting You – Elrontotott életek (17.45), Roofman – A besurranó (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (14.20, 17.00, 19.40), A gőgös hercegnő (13.20, 16.40), Az árva (17.50), Az utolsó viking (18.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (13.00, 17.45, 20.30), Csupasz pisztoly (13.40), Démonok között – Utolsó rítusok (15.20, 19.30), Egyik csata a másik után ( 19.50), Egykutya (15.45), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (15.40), Fekete telefon 2. (14.20, 17.30, 20.15), Gabi babaháza: A film (13.50, 16.00, 18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.10, 15.30), Icefall – Tűz a jégen (13.45, 18.30, 20.30), Jó szerencse (15.30, 20.00), Kiskedvencek elszabadulva (15.20), Lili és a kenguru (p-v: 10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (p-v: 10.20), Nezha – A lázadó démon legendája (p-v: 10.10), Regretting You – Elrontott életek (15.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (17.15), Shelby Oaks – A gonosz nyomában (20.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (17.45), Tron: Ares (13.00, 20.10).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Mit akar Antigoné? (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): The Wooten Brothers. Ötszörös Grammy-díjas Victor Wooten a testvéreivel ad fergeteges koncertet (19.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Design Napok: Ékszertervezők hete. Egy hónap az ékszertervezés jegyében. Kiállító művészek: Botos Balázs, Harsány Patrícia, Kígyós Borbála, Sax Gyöngyi. A kiállítás megtekinthető 2025. november 12-ig (10.00).

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.

Zsolnay Kulturális Negyed (Bóbita Bábszínház Kamaraterem): Ringató. Oldott, szeretetteli légkörben ismerhesd meg a közös mondókázás és az ölbéli játékok élményét (9.15).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu