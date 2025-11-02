Karakulit Mikro Fesztivál: három nap fény, árnyék és báb Pécsett

A MárkusZínház egy Bábszínház szervezésében 2025. november 7–9. között rendezik meg a Karakulit Mikro Fesztivált Pécsett. Az esemény helyszínei a Janus Egyetemi Színház és a Márkus Szín (Pécs, Perczel Miklós utca 23.), ahol három napon át a fény, árnyék, zene és bábművészet kerül a középpontba. A fesztivál a 2017-es és 2023-as Karakulit Fesztiválok hagyományait viszi tovább, ezúttal intimebb, „mikro” formában. A programban nemzetközi árny- és bábszínházi előadások, koncertek, filmvetítések, kiállítás, közönségtalálkozók és workshopok szerepelnek.

Az idei vendég a csehországi Divadlo Líšeň társulat, amely két fesztiváldíjas előadásával – Crippletrek és Savitri – érkezik Pécsre, valamint a PaluBa Band koncertjével színesíti a programot. A Crippletrek felnőtteknek szóló előadás péntek este látható, amely groteszk és lírai elemekkel mesél a rokkantintézet lakóinak különös utazásáról. Az előadást beszélgetés és közönségtalálkozó követi.

Szombaton és vasárnap a Savitri című árnyjáték kerül színre, amely az indiai Mahábhárata egyik epizódját dolgozza fel. A produkció minden korosztály számára látványos, színes árnyjáték, amelyet bábkészítő műhely követ, betekintést nyújtva az árnyjáték technikájába.

A fesztivál ideje alatt Pátyerkó László „Sosemvolt lakók” című dobozkép-kiállítása tekinthető meg a JESZ előcsarnokában. A melankolikus, szürreális alkotások eltűnt világokat és ismerős hangulatokat idéznek meg.

Szombat este „Árnyak a vásznon” címmel különleges árnyszínházi animációs rövidfilmeket vetítenek a Karakulit Team válogatásában. A filmek Spanyolországból, Mexikóból, Amerikából és Brazíliából érkeznek.

A Karakulit Mikro Fesztivál célja, hogy a színház, zene és vizuális művészetek találkozásán keresztül párbeszédet teremtsen alkotók és közönség között, valamint inspiráló kulturális élményt nyújtson Pécs városában.