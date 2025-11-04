november 4., kedd

Károly névnap

Baranya

3 órája

Keddi programsoroló

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Dj Ahmet (17.00), Springsteein: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.00), Vadászat után (19.30), Az utolsó viking (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.45), Regretting You – Elrontotott életek (17.45), Roofman – A besurranó (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (14.20, 17.00, 19.40), A gőgös hercegnő (13.20, 16.40), Az árva (17.50), Az utolsó viking (18.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (13.00, 17.45, 20.30), Csupasz pisztoly (13.40), Démonok között – Utolsó rítusok (15.20, 19.30), Egyik csata a másik után ( 19.50), Egykutya (15.45), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (15.40), Fekete telefon 2. (14.20, 17.30, 20.15), Gabi babaháza: A film (13.50, 16.00, 18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.10, 15.30), Icefall – Tűz a jégen (13.45, 18.30, 20.30), Jó szerencse (15.30, 20.00), Kiskedvencek elszabadulva (15.20), Regretting You – Elrontott életek (15.00, 17.30, 20.00), Nezha – A lázadó démon legendája (p-v: 10.10), Regretting You – Elrontott életek (15.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (17.15), Shelby Oaks – A gonosz nyomában (20.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (17.45), Tron: Ares (13.00, 20.10).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Szókratész védőbeszéde (19.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János körtér 1/D.): Operett, ahogy szeretjük – Oszvald Marika és Peller Károly előadása (18.30).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Babzsák bölcsiseknek II. Bensőséges, mozgós, mondókázós, összebújós alkalmak bölcsiseknek (16.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Madarász szakkör. Olyan 12-18 év közötti fiataloknak, akik szeretnék megismerni a madarakat és a jövőben részt szeretnének venni a helyi csoport munkájában (16.30).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Könyvklub a Prae Kiadóval. Kornis Mihállyal a Minden ember című könyvéről Závada Pál beszélget (18.00).

Tettye Oktatási Központ (Tettye tér 8.): DDNP Klub: Betekintés a Szársomlyó állatvilágába. Dudás György előadása. Az előadás résztvevői sok érdekes titkot hallhatnak növény- és állatfajokról (17.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Fiatal festészet – szobrászat 2025 című kiállítás. A PTE Művészeti Kar, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem festő és szobrászművész szakos hallgatóinak kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. november 23-ig (10.00).

