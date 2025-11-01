Különleges és emlékezetes jazzest lesz a Zsolnay Negyedben

Élőben ritkán látható az a kifinomult hangzás, illetve az a bensőséges improvizációs dinamika, amelyet Harcsa Veronika ének- és szerzői kvalitásai, valamint Gyémánt Bálint virtuóz gitárjátéka együtt hoznak létre. Az este izgalmas zenei élményt ígér, amely kortárs és klasszikus jazz-hatásokat elegyít egy modernebb hangvétellel.

A helyszínül szolgáló Zsolnay Negyed E78 koncertterme különleges atmoszférájával emeli ki az eseményt: különleges kulturális környezet, szép akusztikával. A koncert remek lehetőség arra, hogy fiatalabb és középgenerációs zenerajongók is találkozzanak a magyar jazz élvonalával – legyen szó egyszeri zenehallgatóról vagy rendszeres koncertlátogatóról.