1 órája
Különleges és emlékezetes jazzest lesz a Zsolnay Negyedben
Különleges zenei utazás vár jövő csütörtökön, este nyolc órától a jazz kedvelőire: a nemzetközi szinten is jegyzett Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duó Pécsen ad koncertet a Metronóm Jazz Klub keretében.
Élőben ritkán látható az a kifinomult hangzás, illetve az a bensőséges improvizációs dinamika, amelyet Harcsa Veronika ének- és szerzői kvalitásai, valamint Gyémánt Bálint virtuóz gitárjátéka együtt hoznak létre. Az este izgalmas zenei élményt ígér, amely kortárs és klasszikus jazz-hatásokat elegyít egy modernebb hangvétellel.
A helyszínül szolgáló Zsolnay Negyed E78 koncertterme különleges atmoszférájával emeli ki az eseményt: különleges kulturális környezet, szép akusztikával. A koncert remek lehetőség arra, hogy fiatalabb és középgenerációs zenerajongók is találkozzanak a magyar jazz élvonalával – legyen szó egyszeri zenehallgatóról vagy rendszeres koncertlátogatóról.
Nem fogunk olyan sokáig élni, mint gondoltuk – Erre számíthatunk a legfrissebb kutatások szerintÉvtizedeken át úgy tűnt, az emberiség egyre hosszabb életre számíthat. A legfrissebb statisztikákban azonban megtörni látszik ez a trend.