Micsoda útjaim voltak nekem! Cseh Tamásra emlékeznek Pécsett

A pécsi egyetem bölcsészkarának írása szerint ötvenöt éve, 1970-ben találkozott Cseh Tamás Bereményi Gézával, és sajátos hangulatú közös dalaikkal új műfajt alkottak. A koncertek is túlmutattak a dalok egymásutánján, feszes dramaturgiával bírtak, hiszen epikus átkötőszövegekkel biztosították egy-egy fellépés kohézióját. Ezek az egyszemélyes koncertszínházi előadások lényegében önálló színpadi művek, melyek a meglévő dalkészlet elemeit új műalkotásba helyezik.