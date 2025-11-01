november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ott a helyünk

38 perce

Micsoda útjaim voltak nekem! Cseh Tamásra emlékeznek Pécsett

Címkék#bölcsészkar#Cseh Tamás#konferencia#Bereményi Géza

Cseh Tamás művészete kerül a középpontba azon a konferencián, amelyet Pécsett rendeznek november hatodikán és hetedikén, az egyetem Ifjúság úti központjában.

Bama.hu
Micsoda útjaim voltak nekem! Cseh Tamásra emlékeznek Pécsett

A pécsi egyetem bölcsészkarának írása szerint ötvenöt éve, 1970-ben találkozott Cseh Tamás Bereményi Gézával, és sajátos hangulatú közös dalaikkal új műfajt alkottak. A koncertek is túlmutattak a dalok egymásutánján, feszes dramaturgiával bírtak, hiszen epikus átkötőszövegekkel biztosították egy-egy fellépés kohézióját. Ezek az egyszemélyes koncertszínházi előadások lényegében önálló színpadi művek, melyek a meglévő dalkészlet elemeit új műalkotásba helyezik.

Az elmúlt hat évtizedben sokan és sokrétűen foglalkoztak a Cseh Tamás-jelenséggel, életrajzi és a dalokat elemző kötet is megjelent, ezek megalapozták a jelenség tudományos vizsgálatát. A jövő csütörtöki és pénteki, pécsi konferencián áttekintő zenetörténeti, irodalomtörténeti, színháztörténeti áttekintésen vehetünk részt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu