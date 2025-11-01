38 perce
Micsoda útjaim voltak nekem! Cseh Tamásra emlékeznek Pécsett
Cseh Tamás művészete kerül a középpontba azon a konferencián, amelyet Pécsett rendeznek november hatodikán és hetedikén, az egyetem Ifjúság úti központjában.
A pécsi egyetem bölcsészkarának írása szerint ötvenöt éve, 1970-ben találkozott Cseh Tamás Bereményi Gézával, és sajátos hangulatú közös dalaikkal új műfajt alkottak. A koncertek is túlmutattak a dalok egymásutánján, feszes dramaturgiával bírtak, hiszen epikus átkötőszövegekkel biztosították egy-egy fellépés kohézióját. Ezek az egyszemélyes koncertszínházi előadások lényegében önálló színpadi művek, melyek a meglévő dalkészlet elemeit új műalkotásba helyezik.
Az elmúlt hat évtizedben sokan és sokrétűen foglalkoztak a Cseh Tamás-jelenséggel, életrajzi és a dalokat elemző kötet is megjelent, ezek megalapozták a jelenség tudományos vizsgálatát. A jövő csütörtöki és pénteki, pécsi konferencián áttekintő zenetörténeti, irodalomtörténeti, színháztörténeti áttekintésen vehetünk részt.