november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mecseknádasd

1 órája

Nemzeti park: műemlékvédelmi munkálatok zajlanak a Kelet-Mecsekben

Címkék#Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság#hírlevél#templomrom

Megkezdődtek a mecseknádasi Schlossberg – gótikus templomrom falmaradványainak állagmegóvási munkálatai. Az templomrom a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, belterületen elhelyezkedő műemlék.

Munkatársunktól

A mecseknádasi Schlossberg - Gótikus templom országos jelentőségű természetvédelmi oltalmat élvez, része a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek, bár annak tömbjétől elkülönül, a település belterületén helyezkedik el. Régészeti és műemlékvédelmi oltalom alatt áll – közölte legújabb hírlevelében a nemzeti park.

 

Mint írták, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi engedélyének birtokában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a templomrom falmaradványainak állagmegóvási munkálatait kezdte meg még szeptember végén.

A kiviteli munkát megelőző tervezési folyamat során tartószerkezeti szakértői vélemény és értékleltár is készült, amely a templom építéstörténetét dolgozza fel. A korábbi kutatások és helyreállítások értékelése mellett a jelenlegi állapot műemléki szempontú vizsgálata is megtörtént - közölte a nemzeti park

Az állagmegóvás, illetve helyreállítás a templomrom és toronyrom esetében a kilazult fugák, vagy kikopott kötőelemek kikaparásával, a falak gyökér- és növényzetmentesítésével kezdődik. Ezt követően kerülhet sor a hiányzó kőelemek, falszakaszok visszaépítésesre, a kötőanyagok és fuga pótlására. A pincék esetében is hasonló beavatkozások történnek.

Körültekintést kér a nemzeti park a kirándulóktól

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság felhívta kirándulók, érdeklődők figyelmét, hogy a munkavégzés idején kellő körültekintéssel látogassák a területet. A balesetek megelőzése érdekében tartsák be az ideiglenes jelzések, vagy a helyszínen munkát végző szakemberek utasításait.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu