Nemzeti park: műemlékvédelmi munkálatok zajlanak a Kelet-Mecsekben

A mecseknádasi Schlossberg - Gótikus templom országos jelentőségű természetvédelmi oltalmat élvez, része a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek, bár annak tömbjétől elkülönül, a település belterületén helyezkedik el. Régészeti és műemlékvédelmi oltalom alatt áll – közölte legújabb hírlevelében a nemzeti park.

Mint írták, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi engedélyének birtokában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a templomrom falmaradványainak állagmegóvási munkálatait kezdte meg még szeptember végén.