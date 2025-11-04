1 órája
Nemzeti park: műemlékvédelmi munkálatok zajlanak a Kelet-Mecsekben
Megkezdődtek a mecseknádasi Schlossberg – gótikus templomrom falmaradványainak állagmegóvási munkálatai. Az templomrom a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, belterületen elhelyezkedő műemlék.
A mecseknádasi Schlossberg - Gótikus templom országos jelentőségű természetvédelmi oltalmat élvez, része a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek, bár annak tömbjétől elkülönül, a település belterületén helyezkedik el. Régészeti és műemlékvédelmi oltalom alatt áll – közölte legújabb hírlevelében a nemzeti park.
Mint írták, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi engedélyének birtokában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a templomrom falmaradványainak állagmegóvási munkálatait kezdte meg még szeptember végén.
A kiviteli munkát megelőző tervezési folyamat során tartószerkezeti szakértői vélemény és értékleltár is készült, amely a templom építéstörténetét dolgozza fel. A korábbi kutatások és helyreállítások értékelése mellett a jelenlegi állapot műemléki szempontú vizsgálata is megtörtént - közölte a nemzeti park
Erősen kezdődik a hét: árokba csúszott egy autó a 6-oson
Az állagmegóvás, illetve helyreállítás a templomrom és toronyrom esetében a kilazult fugák, vagy kikopott kötőelemek kikaparásával, a falak gyökér- és növényzetmentesítésével kezdődik. Ezt követően kerülhet sor a hiányzó kőelemek, falszakaszok visszaépítésesre, a kötőanyagok és fuga pótlására. A pincék esetében is hasonló beavatkozások történnek.
Körültekintést kér a nemzeti park a kirándulóktól
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság felhívta kirándulók, érdeklődők figyelmét, hogy a munkavégzés idején kellő körültekintéssel látogassák a területet. A balesetek megelőzése érdekében tartsák be az ideiglenes jelzések, vagy a helyszínen munkát végző szakemberek utasításait.