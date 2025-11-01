Szombati programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Árva (17.30), Mariella mindent tud (17.30), Az utolsó viking ( 20.00), Vadászat után (19.30).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (13.45, 15.45), Regretting You – Elrontott életek (17.45), VRoofman – A besurranó (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (11.45, 14.20, 17.00, 19.40, 22.00), A hosszú menetelés (22.30), Az utolsó viking (22.30), Démonok között – Utolsó rítusok (22.10), Hívatlanok – Második fejezet (22.15).